Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο 42χρονοι για τις δολοφονίες στη Marfin, δείτε βίντεο

Θα απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή που τους έχει απαγγελθεί - Ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης οδηγείται και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση - Οι φωτογραφίες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων 16 χρόνια μετά