Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο 42χρονοι για τις δολοφονίες στη Marfin, δείτε βίντεο
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο 42χρονοι για τις δολοφονίες στη Marfin, δείτε βίντεο
Θα απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή που τους έχει απαγγελθεί - Ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης οδηγείται και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση - Οι φωτογραφίες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων 16 χρόνια μετά
Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο πριν τις 11 το πρωί οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin τον Μάιο του 2010, προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή που τους έχει απαγγελθεί.
Δείτε βίντεο:
Την ίδια ώρα, ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης οδηγείται και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό.
Η γυναίκα συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, μετά την ενεργοποίηση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος της.
Υπενθυμίζεται ότι η εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι εργαζόμενοι της Marfin Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος τεσσάρων μηνών, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες.
Συγκεκριμένα, η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, σύμφωνα με δήλωση της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit - NEU).
Σύμφωνα με πληροφορίες από νομικές πηγές, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα. Άλλωστε, τις προηγούμενες ημέρες, είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές Αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει.
Η 46χρονη φέρεται τα τελευταία έξι χρόνια να διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον και να είναι μητέρα δύο παιδιών.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε νέα αξιολόγηση του φωτογραφικού υλικού και των μαρτυρικών καταθέσεων που είχαν συγκεντρωθεί από την ημέρα της επίθεσης, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις φωτογραφίες αποτυπώνονται οι τρεις κατηγορούμενοι:
Δείτε βίντεο:
Την ίδια ώρα, ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης οδηγείται και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό.
Η γυναίκα συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, μετά την ενεργοποίηση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος της.
Υπενθυμίζεται ότι η εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι εργαζόμενοι της Marfin Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος τεσσάρων μηνών, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες.
Η σύλληψη της 46χρονης στη ΒρετανίαΤην ίδια στιγμή, σε βρετανικό δικαστήριο θα παρουσιαστεί σήμερα κα η 46χρονη Ελληνίδα που συνελήφθη στο Γκάτγουικ, κατόπιν ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές αρχές, κατηγορούμενη για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin το 2010.
Συγκεκριμένα, η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, σύμφωνα με δήλωση της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit - NEU).
Σύμφωνα με πληροφορίες από νομικές πηγές, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα. Άλλωστε, τις προηγούμενες ημέρες, είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές Αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει.
Η 46χρονη φέρεται τα τελευταία έξι χρόνια να διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον και να είναι μητέρα δύο παιδιών.
Η ταυτοποίηση των υπόπτων 16 χρόνια μετάΥπενθυμίζεται ότι χθες ήρθαν στο φως νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη δύο ατόμων για τη φονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στις 5 Μαΐου 2010.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε νέα αξιολόγηση του φωτογραφικού υλικού και των μαρτυρικών καταθέσεων που είχαν συγκεντρωθεί από την ημέρα της επίθεσης, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις φωτογραφίες αποτυπώνονται οι τρεις κατηγορούμενοι:
-ένας 42χρονος με κόκκινο μαντίλι που καλύπτει το πρόσωπό του,
-ένας επίσης 42χρονος που φορά ανοιχτόχρωμο καπέλο, γυαλιά μυωπίας και μεταφέρει τσάντα με το λογότυπο του πανκ συγκροτήματος Dead Kennedys,
-καθώς και η 46χρονη, για την οποία τα διαθέσιμα αναγνωριστικά στοιχεία είναι περιορισμένα.
Κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας αποδείχθηκαν φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί λίγα λεπτά πριν από την επίθεση από φωτογράφο που βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου «Ιανός», απέναντι από τη Marfin.
Αν και τα πρόσωπα των κουκουλοφόρων δεν διακρίνονταν καθαρά, οι αστυνομικοί είχαν αριθμήσει τα μέλη της ομάδας, γεγονός που συνέβαλε στην επανεξέταση και αξιοποίηση του φωτογραφικού υλικού.
Όπως έγραψε και το Πρώτο Θέμα την Κυριακή, στις φωτογραφίες απεικονιζόταν μια παρέα 12 ατόμων, με την πληροφορία ότι ήταν εκείνοι που είχαν κάψει τη Marfin. Οπως διαπιστώθηκε, πρόσωπα από την ίδια παρέα είχαν εντοπιστεί σε φωτογραφίες που είχαν βρεθεί σε υπολογιστή αντεξουσιαστή το 2020.
Οι φωτογραφίες αυτές ήταν τραβηγμένες σε διακοπές της παρέας, το 2009, πριν από το έγκλημα στη Μarfin. Φορούσαν, όμως, καπέλα και κρατούσαν σακίδια ζωγραφισμένα στο χέρι - που είναι μοναδικά, σαν ταυτότητες. Τα ίδια καπέλα, τα ίδια σακίδια, τα ίδια παπούτσια, τα ίδια γυαλιά διαπιστώθηκε ότι φορούσαν άτομα που είχαν εντοπιστεί στη διαδήλωση τη μοιραία μέρα.
Τα επίμαχα καρέ
Η αντιπαραβολή του φωτογραφικού υλικού φέρεται να αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την ταυτοποίηση δύο εκ των υπόπτων, καθώς οι ερευνητές εντόπισαν ομοιότητες σε σακίδια πλάτης, ρουχισμό και λοιπό εξοπλισμό.
Όπως επισημαίνεται στο διαβιβαστικό, σε μία από τις περιπτώσεις καταγράφηκαν κοινά χαρακτηριστικά στον σωματότυπο, το καπέλο και τα γυαλιά ενός υπόπτου που απεικονιζόταν σε φωτογραφίες από διακοπές, με εκείνα που έφερε άτομο το οποίο είχε καταγραφεί την ημέρα της επίθεσης.
Σε άλλη περίπτωση, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιστοιχίες στον σωματότυπο και στα υποδήματα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στα σακίδια πλάτης. Ένας από τους υπόπτους φέρεται να ταυτοποιήθηκε από το κόκκινο έμβλημα που έφερε το σακίδιό του, καθώς και από ανοιχτόχρωμους κυκλικούς σχηματισμούς στον ιμάντα. Για δεύτερο ύποπτο, οι ερευνητές εντόπισαν κοινά στοιχεία στο μέγεθος, το χρώμα, τη διάταξη των εξωτερικών θηκών και στο πορτοκαλί υφασμάτινο κάλυμμα του φερμουάρ.
-ένας επίσης 42χρονος που φορά ανοιχτόχρωμο καπέλο, γυαλιά μυωπίας και μεταφέρει τσάντα με το λογότυπο του πανκ συγκροτήματος Dead Kennedys,
-καθώς και η 46χρονη, για την οποία τα διαθέσιμα αναγνωριστικά στοιχεία είναι περιορισμένα.
Κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας αποδείχθηκαν φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί λίγα λεπτά πριν από την επίθεση από φωτογράφο που βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου «Ιανός», απέναντι από τη Marfin.
Τα καρέ που μπήκαν ξανά στο μικροσκόπιο
Αν και τα πρόσωπα των κουκουλοφόρων δεν διακρίνονταν καθαρά, οι αστυνομικοί είχαν αριθμήσει τα μέλη της ομάδας, γεγονός που συνέβαλε στην επανεξέταση και αξιοποίηση του φωτογραφικού υλικού.
Όπως έγραψε και το Πρώτο Θέμα την Κυριακή, στις φωτογραφίες απεικονιζόταν μια παρέα 12 ατόμων, με την πληροφορία ότι ήταν εκείνοι που είχαν κάψει τη Marfin. Οπως διαπιστώθηκε, πρόσωπα από την ίδια παρέα είχαν εντοπιστεί σε φωτογραφίες που είχαν βρεθεί σε υπολογιστή αντεξουσιαστή το 2020.
Οι φωτογραφίες αυτές ήταν τραβηγμένες σε διακοπές της παρέας, το 2009, πριν από το έγκλημα στη Μarfin. Φορούσαν, όμως, καπέλα και κρατούσαν σακίδια ζωγραφισμένα στο χέρι - που είναι μοναδικά, σαν ταυτότητες. Τα ίδια καπέλα, τα ίδια σακίδια, τα ίδια παπούτσια, τα ίδια γυαλιά διαπιστώθηκε ότι φορούσαν άτομα που είχαν εντοπιστεί στη διαδήλωση τη μοιραία μέρα.
Τα επίμαχα καρέ
Η αντιπαραβολή με φωτογραφίες από διακοπέςΣτο πλαίσιο της επανεξέτασης της υπόθεσης, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν και φωτογραφικό υλικό που είχε κατασχεθεί στο πλαίσιο άλλων δικογραφιών και αφορούσε πρόσωπα του αναρχικού και αντιεξουσιαστικού χώρου.
Η αντιπαραβολή του φωτογραφικού υλικού φέρεται να αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την ταυτοποίηση δύο εκ των υπόπτων, καθώς οι ερευνητές εντόπισαν ομοιότητες σε σακίδια πλάτης, ρουχισμό και λοιπό εξοπλισμό.
Όπως επισημαίνεται στο διαβιβαστικό, σε μία από τις περιπτώσεις καταγράφηκαν κοινά χαρακτηριστικά στον σωματότυπο, το καπέλο και τα γυαλιά ενός υπόπτου που απεικονιζόταν σε φωτογραφίες από διακοπές, με εκείνα που έφερε άτομο το οποίο είχε καταγραφεί την ημέρα της επίθεσης.
Σε άλλη περίπτωση, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιστοιχίες στον σωματότυπο και στα υποδήματα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στα σακίδια πλάτης. Ένας από τους υπόπτους φέρεται να ταυτοποιήθηκε από το κόκκινο έμβλημα που έφερε το σακίδιό του, καθώς και από ανοιχτόχρωμους κυκλικούς σχηματισμούς στον ιμάντα. Για δεύτερο ύποπτο, οι ερευνητές εντόπισαν κοινά στοιχεία στο μέγεθος, το χρώμα, τη διάταξη των εξωτερικών θηκών και στο πορτοκαλί υφασμάτινο κάλυμμα του φερμουάρ.
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