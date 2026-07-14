Εντόπισαν τον προμηθευτή των ύποπτων κοτόπουλων για τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία, έρευνες για τη μονάδα εκτροφής

«Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής» λέει ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας - 17 οι νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο Λαμίας