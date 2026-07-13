Στο πλευρό της Σάκκαρη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην πρεμιέρα του WTA 250 Athens Open, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη Κωνσταντίνος Μητσοτάκης WTA Athens Open τενίστρια

Στο πλευρό της Σάκκαρη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην πρεμιέρα του WTA 250 Athens Open, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις επικράτησε άνετα της  Κουντερμέτοβα με σετ 0-2 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση

Στο πλευρό της Σάκκαρη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην πρεμιέρα του WTA 250 Athens Open, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
23 ΣΧΟΛΙΑ
Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε άνετα της Πολίνα Κουντερμέτοβα με σετ 0-2 το απόγευμα της Δευτέρας (13/7) στην πρεμιέρα του WTA 250 Athens Open. Στο πλευρό της, βρισκόταν ο σύντροφος και αρραβωνιαστικός της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος έζησε έντονα κάθε πόντο του αγώνα της.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις (No.37) συμμετείχε στο 2ο παιχνίδι του προγράμματος στο κεντρικό γήπεδο, αντιμετωπίζοντας την 23χρονη από το Ουζμπεκιστάν (Νο.113). Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη πραγματοποίησε καταπληκτική εμφάνιση και επικράτησε με 6-0 μέσα σε μόλις 24 λεπτά.


Το δεύτερο σετ ήταν πιο ανταγωνιστικό κρίθηκε στο tie break (6-7) με την Ελληνίδα να χαμογελάει στο τέλος να στέφεται νικήτρια της αναμέτρησης. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ με τα game να είναι ισόπαλα 5-5 και η Σάκκαρη προηγούταν με 40-15 η Κουντερμέτοβα έστειλε την μπάλα στο φιλέ και έτσι η Ελληνίδα τενίστρια έφτασε ένα βήμα από τη νίκη. Αυτός ο πόντος πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο, που βρισκόταν court side για να την υποστηρίζει.


Πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της για τους «16» της διοργάνωσης. Θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Γερμανίδα, Μίνα Χότζιτς (Νο.288) και τη Βρετανίδα, Χάριετ Νταρτ (Νο.93), που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στο court 3.

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Δείτε φωτογραφίες:

Στο πλευρό της Σάκκαρη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην πρεμιέρα του WTA 250 Athens Open, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο πλευρό της Σάκκαρη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην πρεμιέρα του WTA 250 Athens Open, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο πλευρό της Σάκκαρη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην πρεμιέρα του WTA 250 Athens Open, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο πλευρό της Σάκκαρη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην πρεμιέρα του WTA 250 Athens Open, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
23 ΣΧΟΛΙΑ

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