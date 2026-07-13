Παίκτης του ΠΑΟΚ κι επίσημα ο Μπατίστ Σανταμαρία, δείτε βίντεο

Ο Σανταμαρία έχει αγωνιστεί σε Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία και ο Λίσι βλέπει στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που θα καλύψει τα κενό που άφησε ο Οζντόεφ στο κέντρο του ΠΑΟΚ με την αποχώρησή του