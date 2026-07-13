Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Παίκτης του ΠΑΟΚ κι επίσημα ο Μπατίστ Σανταμαρία, δείτε βίντεο
Παίκτης του ΠΑΟΚ κι επίσημα ο Μπατίστ Σανταμαρία, δείτε βίντεο
Ο Σανταμαρία έχει αγωνιστεί σε Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία και ο Λίσι βλέπει στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που θα καλύψει τα κενό που άφησε ο Οζντόεφ στο κέντρο του ΠΑΟΚ με την αποχώρησή του
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μπατίστ Σανταμαρία που πρόσφατα έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια για να συνεχίσει την καριέρα του στους Θεσσαλονικείς, με το συμβόλαιο να έχει διάρκεια ενός έτους.
Ο Σανταμαρία έχει αγωνιστεί σε Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία και ο Λίσι βλέπει στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που θα καλύψει τα κενό που άφησε ο Οζντόεφ στο κέντρο του ΠΑΟΚ με την αποχώρησή του.
Santamaria is here! #Santamaria #PAOK #NewEra #SantamariaIsHere pic.twitter.com/6nSkeyLCF3
— PAOK FC (@PAOK_FC) July 13, 2026
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Μπατίστ Σανταμαρία. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2027.
Ο Μπατίστ Σανταμαρία γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1995 στο Σεν-Ντουλάρ της Γαλλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Μπουρζ και στη συνέχεια εντάχθηκε στην Τουρ, όπου πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2013. Το 2016 μεταγράφηκε στην Ανζέ, στην οποία καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της ομάδας στη Ligue 1, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις για πέντε συνεχόμενες σεζόν.
Tο καλοκαίρι του 2020 άφησε τη Γαλλία για λογαριασμό της Φράιμπουργκ. Για την γερμανική ομάδα ήταν τότε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της, με δέκα εκατομμύρια ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2021 μετακόμισε στη Ρεν, με την οποία αγωνίστηκε τόσο στο γαλλικό πρωτάθλημα, όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.
Τη σεζόν 2023-24 παραχωρήθηκε δανεικός στη Νις, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο του γαλλικού ποδοσφαίρου. Το καλοκαίρι του 2025 συνέχισε την καριέρα του στη Βαλένθια, πραγματοποιώντας το επόμενο βήμα της πορείας του στη La Liga.
Ο Σανταμαρία έχει υπάρξει διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Γαλλίας (K21) και διαθέτει σημαντική εμπειρία από περισσότερους από 400 αγώνες σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα».
Ο Σανταμαρία έχει αγωνιστεί σε Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία και ο Λίσι βλέπει στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που θα καλύψει τα κενό που άφησε ο Οζντόεφ στο κέντρο του ΠΑΟΚ με την αποχώρησή του.
Santamaria is here! #Santamaria #PAOK #NewEra #SantamariaIsHere pic.twitter.com/6nSkeyLCF3
— PAOK FC (@PAOK_FC) July 13, 2026
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Μπατίστ Σανταμαρία. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2027.
Ο Μπατίστ Σανταμαρία γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1995 στο Σεν-Ντουλάρ της Γαλλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Μπουρζ και στη συνέχεια εντάχθηκε στην Τουρ, όπου πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2013. Το 2016 μεταγράφηκε στην Ανζέ, στην οποία καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της ομάδας στη Ligue 1, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις για πέντε συνεχόμενες σεζόν.
Tο καλοκαίρι του 2020 άφησε τη Γαλλία για λογαριασμό της Φράιμπουργκ. Για την γερμανική ομάδα ήταν τότε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της, με δέκα εκατομμύρια ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2021 μετακόμισε στη Ρεν, με την οποία αγωνίστηκε τόσο στο γαλλικό πρωτάθλημα, όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.
Τη σεζόν 2023-24 παραχωρήθηκε δανεικός στη Νις, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο του γαλλικού ποδοσφαίρου. Το καλοκαίρι του 2025 συνέχισε την καριέρα του στη Βαλένθια, πραγματοποιώντας το επόμενο βήμα της πορείας του στη La Liga.
Ο Σανταμαρία έχει υπάρξει διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Γαλλίας (K21) και διαθέτει σημαντική εμπειρία από περισσότερους από 400 αγώνες σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα».
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