Στα λευκά το αντίο στην 15χρονη Άννα-Μαρία που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, «αντίο στο πιο όμορφο κορίτσι»
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Θεσσαλονίκη Απορριμματοφόρο ΠΑΟΚ Κηδεία

Στα λευκά το αντίο στην 15χρονη Άννα-Μαρία που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, «αντίο στο πιο όμορφο κορίτσι»

Συντετριμμένοι οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συναθλητές της 15χρονης που ήταν μέλος της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ

Στα λευκά το αντίο στην 15χρονη Άννα-Μαρία που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, «αντίο στο πιο όμορφο κορίτσι»
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Σε κλίμα οδύνης είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο συγγενείς, φίλοι, συναθλητές και συναθλήτριες στην 15χρονη Άννα-Μαρία Πανταζώνη, στη νεαρή αθλήτρια του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε με τον πατέρα της χτυπήθηκε από απορριμματοφόρο.

Οι φίλοι της άτυχης 15χρονης ήταν ντυμένοι με λευκές μπλούζες για να την αποχαιρετήσουν στην κηδεία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στη Θέρμη.

Αρκετοί, μάλιστα, είχαν στα χέρια τους τριαντάφυλλα για να αποχαιρετήσουν την αθλήτρια της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ.

«Σε αγαπάμε πολύ πολυαγαπημένη μας εγγονούλα» έγραφε το στεφάνι των παππούδων και των γιαγιάδων της Άννας-Μαρίας, «καλό ταξίδι στο πιο όμορφο κορίτσι» έγραψε η νονά της ενώ «καλό παράδεισο στον πιο αγαπημένη μας μαθήτρια» έγραψαν μαθητές και καθηγητές από το 7ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης στο οποίο φοιτούσε η νεαρή αθλήτρια.

Στεφάνι έστειλε, επίσης, η οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο Α.Σ. ΠΑΟΚ.

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Στα λευκά το αντίο στην 15χρονη Άννα-Μαρία που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, «αντίο στο πιο όμορφο κορίτσι»
Στα λευκά το αντίο στην 15χρονη Άννα-Μαρία που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, «αντίο στο πιο όμορφο κορίτσι»
Στα λευκά το αντίο στην 15χρονη Άννα-Μαρία που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, «αντίο στο πιο όμορφο κορίτσι»
Στα λευκά το αντίο στην 15χρονη Άννα-Μαρία που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, «αντίο στο πιο όμορφο κορίτσι»
Στα λευκά το αντίο στην 15χρονη Άννα-Μαρία που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, «αντίο στο πιο όμορφο κορίτσι»
Στα λευκά το αντίο στην 15χρονη Άννα-Μαρία που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, «αντίο στο πιο όμορφο κορίτσι»
Στα λευκά το αντίο στην 15χρονη Άννα-Μαρία που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, «αντίο στο πιο όμορφο κορίτσι»
27 ΣΧΟΛΙΑ

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