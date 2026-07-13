Ο ΠΑΟ ανακοίνωσε τον Κρίστιανσεν με επικό βίντεο που παραπέμπει στην Οδύσσεια
Ο ΠΑΟ ανακοίνωσε τον Κρίστιανσεν με επικό βίντεο που παραπέμπει στην Οδύσσεια
Ο 24χρονος αριστερός μπακ είναι και με τη βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ήθελε από την πρώτη στιγμή τον Βίκτορ Κριστιανσεν και μετά από μεγάλη προσπάθεια η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα.
Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Λέστερ για τον δανεισμό του 24χρονου αριστερού μπακ τον οποίο και παρουσίασε μ' ένα φοβερό βίντεο στο οποίο όπως αναφέρει: «Κάθε ήρωας έχει τη δική του Οδύσσεια. Αυτή είναι η δική μου».
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ: Παναθηναϊκός:
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Βίκτορ Κρίστιανσεν από τη Λέστερ για ένα χρόνο.
Ο Βίκτορ γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2002 στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Αποτελεί γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της Κοπεγχάγης, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 4 Νοεμβρίου 2020, στον αγώνα Κυπέλλου Δανίας απέναντι στην Αβάρτα. Παρέμεινε στην Κοπεγχάγη μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Δανίας. Συνολικά κατέγραψε 73 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 6 στους ομίλους του UEFA Champions League, με απολογισμό 1 γκολ και 8 ασίστ, πριν πάρει μεταγραφή στη Λέστερ.
Το καλοκαίρι του 2023 παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπολόνια, όπου αγωνίστηκε για μία σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 34 συμμετοχές και 4 ασίστ. Έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στη Λέστερ, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε 51 παιχνίδια, μοιράζοντας 2 ασίστ.
Σε ηλικία μόλις 23 ετών έχει ήδη καταγράψει 42 συμμετοχές στην Premier League και 32 στη Serie A.
Σε διεθνές επίπεδο μετρά 18 συμμετοχές με την Εθνική Δανίας, ενώ προηγουμένως αγωνίστηκε σε όλα τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια της χώρας του (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21).
Καλωσορίζουμε τον Βίκτορ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.
Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Λέστερ για τον δανεισμό του 24χρονου αριστερού μπακ τον οποίο και παρουσίασε μ' ένα φοβερό βίντεο στο οποίο όπως αναφέρει: «Κάθε ήρωας έχει τη δική του Οδύσσεια. Αυτή είναι η δική μου».
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ: Παναθηναϊκός:
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Βίκτορ Κρίστιανσεν από τη Λέστερ για ένα χρόνο.
Ο Βίκτορ γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2002 στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Αποτελεί γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της Κοπεγχάγης, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 4 Νοεμβρίου 2020, στον αγώνα Κυπέλλου Δανίας απέναντι στην Αβάρτα. Παρέμεινε στην Κοπεγχάγη μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Δανίας. Συνολικά κατέγραψε 73 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 6 στους ομίλους του UEFA Champions League, με απολογισμό 1 γκολ και 8 ασίστ, πριν πάρει μεταγραφή στη Λέστερ.
Το καλοκαίρι του 2023 παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπολόνια, όπου αγωνίστηκε για μία σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 34 συμμετοχές και 4 ασίστ. Έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στη Λέστερ, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε 51 παιχνίδια, μοιράζοντας 2 ασίστ.
Σε ηλικία μόλις 23 ετών έχει ήδη καταγράψει 42 συμμετοχές στην Premier League και 32 στη Serie A.
Σε διεθνές επίπεδο μετρά 18 συμμετοχές με την Εθνική Δανίας, ενώ προηγουμένως αγωνίστηκε σε όλα τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια της χώρας του (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21).
Καλωσορίζουμε τον Βίκτορ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα