Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Μετά τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ στην Αλβανία, η Ιωάννα Παλιοσπύρου βρέθηκε στην Αντίπαρο, δείτε φωτογραφίες
Μετά τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ στην Αλβανία, η Ιωάννα Παλιοσπύρου βρέθηκε στην Αντίπαρο, δείτε φωτογραφίες
«Πολυτέλεια δεν είναι τα ακριβά αντικείμενα» έγραψε η Ιωάννα Παλιοσπύρου στην ανάρτησή της από το νησί του Αιγαίου
Στην Αντίπαρο βρίσκεται η Ιωάννα Παλιοσπύρου μετά από ένα ταξίδι-αστραπή που έκανε στην Αλβανία για να δει τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ στη γειτονική χώρα.
Δημοσιεύοντας φωτογραφίες της από την παραλία αλλά και από το φαγητό που απόλαυσε στο νησί, η Ιωάννα Παλιοσπύρου γράφει στην ανάρτησή της «πολυτέλεια δεν είναι τα ακριβά αντικείμενα. Είναι να νιώθεις ξανά ελεύθερος μέσα στο σώμα και στην ψυχή σου».
Η ίδια ρώτησε, δε, τους followers της «ποιο μέρος σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ελεύθερος;».
Παράλληλα η Ιωάννα Παλιοσπύρου απάντησε σε ερωτήσεις που δέχθηκε για τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ που παρακολούθησε με τον αδερφό της στην Αλβανία.
Όπως έγραψε ο λόγος που ήθελε να πάει ήταν η σκηνή ως υδρόγειος σφαίρα: «Δεν είμαι fun του Kanye αλλά το show είναι μοναδικό. Όταν είδα την υδρόγειο σε άλλα βίντεο έπαθα πλάκα».
Η ίδια δεν απέφυγε να απαντήσει και στην παρατήρηση ότι ο ράπερ «έχει φασιστικές απόψεις και είναι μισογύνης», γράφοντας «true, όμως έχει απολογηθεί δημοσίως, είπε πως ήταν ψυχολογικά ασταθής, πως λυπάται πολύ και δεν ισχύουν όσα είχε δηλώσει. Ελπίζω να το εννοεί»
Δημοσιεύοντας φωτογραφίες της από την παραλία αλλά και από το φαγητό που απόλαυσε στο νησί, η Ιωάννα Παλιοσπύρου γράφει στην ανάρτησή της «πολυτέλεια δεν είναι τα ακριβά αντικείμενα. Είναι να νιώθεις ξανά ελεύθερος μέσα στο σώμα και στην ψυχή σου».
Η ίδια ρώτησε, δε, τους followers της «ποιο μέρος σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ελεύθερος;».
Παράλληλα η Ιωάννα Παλιοσπύρου απάντησε σε ερωτήσεις που δέχθηκε για τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ που παρακολούθησε με τον αδερφό της στην Αλβανία.
Όπως έγραψε ο λόγος που ήθελε να πάει ήταν η σκηνή ως υδρόγειος σφαίρα: «Δεν είμαι fun του Kanye αλλά το show είναι μοναδικό. Όταν είδα την υδρόγειο σε άλλα βίντεο έπαθα πλάκα».
Η ίδια δεν απέφυγε να απαντήσει και στην παρατήρηση ότι ο ράπερ «έχει φασιστικές απόψεις και είναι μισογύνης», γράφοντας «true, όμως έχει απολογηθεί δημοσίως, είπε πως ήταν ψυχολογικά ασταθής, πως λυπάται πολύ και δεν ισχύουν όσα είχε δηλώσει. Ελπίζω να το εννοεί»
Διευκρίνισε, ακόμα, ότι «πήγα μόνο Χιμάρα, στην Αλβανική Ριβιέρα και δεν είδα κάτι άλλο» καθώς και ότι το ταξίδι ήταν «δώρο στο διδυμάκι μου»
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