Λεμεσός: Κρατείται 44χρονος Ελληνοκύπριος, η 58χρονη πεθερά του τον κατήγγειλε ότι την βίασε

Αρνείται τις κατηγορίες ο συλληφθείς - Η πεθερά του υποστήριξε ότι ο γαμπρός της ζητούσε επανειλημμένα να συνευρεθούν ερωτικά και ότι εκείνος προχωρούσε σε σεξουαλικής φύσεως πράξεις σε βάρος της χωρίς τη συγκατάθεσή της