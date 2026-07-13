Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Λεμεσός: Κρατείται 44χρονος Ελληνοκύπριος, η 58χρονη πεθερά του τον κατήγγειλε ότι την βίασε
Λεμεσός: Κρατείται 44χρονος Ελληνοκύπριος, η 58χρονη πεθερά του τον κατήγγειλε ότι την βίασε
Αρνείται τις κατηγορίες ο συλληφθείς - Η πεθερά του υποστήριξε ότι ο γαμπρός της ζητούσε επανειλημμένα να συνευρεθούν ερωτικά και ότι εκείνος προχωρούσε σε σεξουαλικής φύσεως πράξεις σε βάρος της χωρίς τη συγκατάθεσή της
Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης διερευνά η Αστυνομία Κύπρου στη Λεμεσό, μετά από καταγγελία 58χρονης γυναίκας εναντίον του 44χρονου γαμπρού της. Ο ύποπτος, Ελληνοκύπριος, συνελήφθη και τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ώστε να συνεχιστούν οι ανακρίσεις.
Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού διερευνά αδικήματα που αφορούν βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση και ψυχολογική βία. Η 58χρονη φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, στοιχείο που αξιολογείται από τους ανακριτές ως κρίσιμο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρονται να έγιναν οι πράξεις που καταγγέλθηκαν.
Η 58χρονη υποστήριξε ότι ο γαμπρός της ζητούσε επανειλημμένα να συνευρεθούν ερωτικά και ότι, παρά τις αρνήσεις της, εκείνος φέρεται να προχωρούσε σε σεξουαλικής φύσεως πράξεις σε βάρος της χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η υπόθεση ήρθε σε γνώση των Αρχών έπειτα από καταγγελία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι περιστατικό φέρεται να υπέπεσε και στην αντίληψη τρίτου προσώπου.
Η 58χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ενώ οι ανακριτές παρέλαβαν υλικό και τεκμήρια τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακές εξετάσεις. Η Αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση με ιδιαίτερη διακριτικότητα, λόγω της φύσης της υπόθεσης και της ευάλωτης κατάστασης στην οποία φέρεται να βρίσκεται η γυναίκα.
Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού διερευνά αδικήματα που αφορούν βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση και ψυχολογική βία. Η 58χρονη φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, στοιχείο που αξιολογείται από τους ανακριτές ως κρίσιμο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρονται να έγιναν οι πράξεις που καταγγέλθηκαν.
Τι κατήγγειλε η 58χρονηΚατά την καταγγελία, ο 44χρονος φέρεται να πήγε στο σπίτι που διαμένει η πεθερά του και να επιδόθηκε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Η γυναίκα φέρεται επίσης να ανέφερε στις Αρχές ότι παρόμοια περιστατικά είχαν σημειωθεί και στο παρελθόν.
Η 58χρονη υποστήριξε ότι ο γαμπρός της ζητούσε επανειλημμένα να συνευρεθούν ερωτικά και ότι, παρά τις αρνήσεις της, εκείνος φέρεται να προχωρούσε σε σεξουαλικής φύσεως πράξεις σε βάρος της χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η υπόθεση ήρθε σε γνώση των Αρχών έπειτα από καταγγελία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι περιστατικό φέρεται να υπέπεσε και στην αντίληψη τρίτου προσώπου.
Αρνείται τον βιασμό ο 44χρονοςΟ 44χρονος, κατά την ανάκρισή του, αρνήθηκε ότι διέπραξε βιασμό. Οι ισχυρισμοί που προέβαλε βρίσκονται υπό αξιολόγηση από τους ανακριτές, σε συνδυασμό με την καταγγελία της 58χρονης, τα τεκμήρια που έχουν συλλεγεί και τις επιστημονικές εξετάσεις που έχουν διαταχθεί.
Η 58χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ενώ οι ανακριτές παρέλαβαν υλικό και τεκμήρια τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακές εξετάσεις. Η Αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση με ιδιαίτερη διακριτικότητα, λόγω της φύσης της υπόθεσης και της ευάλωτης κατάστασης στην οποία φέρεται να βρίσκεται η γυναίκα.
Συνεχίζονται οι έρευνεςΤο δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών για πενθήμερη κράτηση του 44χρονου, κρίνοντας ότι απαιτείται χρόνος για τη λήψη καταθέσεων, την αξιολόγηση των τεκμηρίων και την ολοκλήρωση των εξετάσεων.
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