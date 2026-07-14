Απίθανες σκηνές στη Νορβηγία: 150.000 κόσμου στο Όσλο αποθέωσαν τους ήρωες του Μουντιάλ, έλειπε ο Χάαλαντ, δείτε βίντεο

Ο αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι έπρεπε να φύγει με ιδιωτικό τζετ για τις διακοπές του στην Ιταλία - Μπροστά από το παλάτι, ο διάδοχος του θρόνου έδωσε το σύνθημα για το μεγαλύτερο «Viking Row» που έχει γίνει σε μια ατελείωτη γιορτή για την πορεία της Νορβηγίας μέχρι τα προημιτελικά