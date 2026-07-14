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Απίθανες σκηνές στη Νορβηγία: 150.000 κόσμου στο Όσλο αποθέωσαν τους ήρωες του Μουντιάλ, έλειπε ο Χάαλαντ, δείτε βίντεο
Ο αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι έπρεπε να φύγει με ιδιωτικό τζετ για τις διακοπές του στην Ιταλία - Μπροστά από το παλάτι, ο διάδοχος του θρόνου έδωσε το σύνθημα για το μεγαλύτερο «Viking Row» που έχει γίνει σε μια ατελείωτη γιορτή για την πορεία της Νορβηγίας μέχρι τα προημιτελικά
Για πάνω από δύο ώρες, το ανοιχτό πούλμαν των Νορβηγών διέσχιζε την πόλη μέχρι να φτάσουν στην κεντρική πλατεία Rådhusplassen ώστε να συνεχιστεί το πάρτι. Συνολικά, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα 157.000 κόσμου βρέθηκαν στην πρωτεύουσα για να πανηγυρίσουν την πορεία της χώρας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
The Norwegian national team rowed with the Royal Family and 90000 supporters after returning to Oslo today 🇳🇴♥️🇳🇴♥️ (Norwegian Broadcasting NRK) pic.twitter.com/vpJLY4qaAX— Ambassador of Norway in SA (@NorAmbSA) July 13, 2026
Πριν όμως η εθνική ομάδα δεχτεί τις επευφημίες του πλήθους, κλήθηκε σε ακρόαση από τον βασιλιά στο παλάτι. «Καλώς ήρθατε σπίτι», είπε ο βασιλιάς Χάραλντ καθώς χαιρετούσε έναν προς έναν τους αστέρες της εθνικής ομάδας. «Παραλίγο να γίνει 2–1», είπε ο βασιλιάς Χάραλντ καθώς χαιρετούσε τον Στάλε Σόλμπακεν, αναφερόμενος στο αμφιλεγόμενο γκολ που ακυρώθηκε από τον Τόρμπιορν Χέγκεμ εναντίον της Αγγλίας.
King Harald, accompanied by Crown Prince Haakon, Princess Ingrid Alexandra and Prince Sverre Magnus, is hosting a reception for Team Norge at the Royal Palace.— ChristinZ (@ChristinsQueens) July 13, 2026
🎥 NRK pic.twitter.com/Pto2LzYbKV
90.000 people welcoming Team Norge in front of the Royal Palace.— ChristinZ (@ChristinsQueens) July 13, 2026
🎥 NRK pic.twitter.com/MV8GLyzwn0
«Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί αυτό. Η υποστήριξη που λάβαμε, τόσο στις ΗΠΑ όσο και εδώ στη Νορβηγία, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ήταν απολύτως απίστευτο να το ζήσω», δήλωσε ο Μάρτιν Όντεγκααρντ.
#CirculaEnRedes📲|🇳🇴 Miles de aficionados abarrotaron las calles de Oslo para ovacionar a la Selección de Noruega, que desfiló en un autobús tras su histórica actuación mundialista.— Tabasco HOY (@TabascoHOY) July 14, 2026
📹 NRK
👉https://t.co/XgVUDpMfck pic.twitter.com/ck7781lAEP
Uma verdadeira enchente no Palácio Real de Oslo!— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 13, 2026
Foram cerca de 100 mil pessoas que receberam a seleção norueguesa 🇳🇴
🎥 via NRK#DAZNFWC pic.twitter.com/nlcp2D5fOv
«Ο βασιλιάς μας προετοίμασε για αυτό που επρόκειτο να αντιμετωπίσουμε. Κι εμείς ήμασταν λίγο έκπληκτοι — που ήταν τόσο τεράστιο. Πέρα από αυτό, είχαμε κάποιες εποικοδομητικές συζητήσεις για το ποδόσφαιρο», αποκάλυψε ο Σόλμπακεν.
Ο προπονητής της εθνικής ομάδας δυσκολεύτηκε να περιγράψει με λόγια την εμπειρία της θάλασσας από κόσμο μπροστά από την πλατεία Slottsplassen. «Είναι απολύτως τρελό. Είναι το πιο τρελό πράγμα. Είχαμε δει μερικές φωτογραφίες και σκεφτήκαμε ότι ήταν τρελό, αλλά το να βλέπεις αυτή τη θάλασσα από κόσμο».
🎥 NRK pic.twitter.com/YEX1lWP6L3— ChristinsQueensMedia (@ChristinsMedia) July 13, 2026
Norway's historic FIFA World Cup run was celebrated with a massive parade in Oslo 🇳🇴— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 13, 2026
(via NRK) pic.twitter.com/fgObTdXiGM
«Ήμασταν πραγματικά χαρούμενοι που το κάναμε. Νομίζω ότι είναι φανταστικό που τόσοι πολλοί άνθρωποι ήρθαν να ευχαριστήσουν την εθνική ομάδα», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάακον. Είχε επίσης την τιμή να αναλάβει το ρόλο του τυμπανιστή, καθώς η εθνική ομάδα παρέλαυνε μαζί με τη βασιλική οικογένεια και το υπόλοιπο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί.
📸📸📸— ChristinZ (@ChristinsQueens) July 13, 2026
🎥 NRK pic.twitter.com/9Oke5KmTNK
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Σάντερ Μπέργκε δεν εμφανίστηκαν μπροστά στο πλήθος για να χαιρετήσουν. Ο λόγος ήταν ένα ιδιωτικό αεροπλάνο που τους περίμενε για να τους οδηγήσει στις διακοπές τους. Σύμφωνα με το Flightradar, το αεροπλάνο με τον Χάαλαντ κατευθυνόταν προς την Κατάνια, μια πόλη στη Σικελία, στο νότιο τμήμα της Ιταλίας.
Πού ήταν ο Ερλινγκ Χάαλαντ
Erling Haaland has brought home a souvenir from the #FIFAWorldCup 😂— TSN (@TSN_Sports) July 13, 2026
🎥: NRK pic.twitter.com/KIvhPoCSWx
«Υπήρξαν πολλές καθυστερήσεις και αναστάτωση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής σήμερα. Υπήρχαν κάποιοι που είχαν κλείσει εισιτήρια. Θα ήθελαν να ήταν εδώ, αλλά μας ζήτησαν να σας στείλουμε χαιρετισμούς εκ μέρους τους και να σας ευχαριστήσουμε για όλη την υποστήριξη», δήλωσε ο αρχηγός της εθνικής ομάδας Μάρτιν Οντέγκααρντ στο NRK. «Κάποιοι έπρεπε να συνεχίσουν το ταξίδι τους», δήλωσε ο προπονητής της εθνικής ομάδας Στάλε Σολμπάκεν στο NRK, αναφερόμενος στην απουσία των Χάαλαντ και Μπέργκε.
Erling Haaland arrived back in Norway with an unusual souvenir from the World Cup... pic.twitter.com/n0e0YjN15t— Match of the Day (@BBCMOTD) July 13, 2026
Αμφότεροι πέρασαν από το Παλάτι και μίλησαν με τον βασιλιά, αλλά λόγω καθυστέρησης τεσσάρων-πέντε ωρών έπρεπε να φύγουν για να προλάβουν την πτήση τους, είπε ο Σόλμπακεν.
Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο VG, μπορούσε κανείς να δει τον Χάαλαντ να φεύγει από το Παλάτι από την πίσω πόρτα και να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο που τον περίμενε. Αυτό φέρεται να συνέβη μετά την ακρόαση. «Οι δύο τους έχουν συμβάλει καθοριστικά, παρακολουθώντας τα πάντα από την οθόνη. Θα θέλαμε πολύ να τους είχαμε εδώ, αλλά όπως λέει ο Μάρτιν, πρέπει να απολαύσουμε τη στιγμή και να απολαύσουμε τις εντυπώσεις τώρα», δήλωσε ο ήρωας-τερματοφύλακας της Νορβηγίας, Όρτζαν Χάσκιολντ Νιλάντ, στο NRK.
Tens of thousands are waiting for Norway's World Cup heroes outside Royal Palace in Oslo— Nordic News (@Nordic_News) July 13, 2026
Pictures: NRK https://t.co/TDIr3zmAXA pic.twitter.com/hDgvK4u88M
Εντύπωση προκάλεσαν τα βίντεο από την άφιξη του αεροπλάνου της Νορβηγίας καθώς ο Έρλινγκ Χάαλαντ έφτασε στο Γκάρντερμοεν με ένα ιδιαίτερο σουβενίρ κάτω από το χέρι του. Στα χέρια του κρατούσε ένα ταριχευμένο ρακούν το οποίο κρατούσε ένα μπουκάλι τζιν. Η «μασκότ» εμφανίστηκε σε πολλές από τις αναρτήσεις του Χάαλαντ στο Snapchat κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. «Με ακολούθησε μέχρι το σπίτι», γράφει ο Χάαλαντ στο Instagram για τον ρακούν.
Ενα ταριχευμένο ρακούν ως μασκότ
Haaland bought stuffed Whiskey Racoon and two stuffed squirrels from Wild Bill’s Western Store. Posted a story about them “Geezahs” on Snapchat start of July. https://t.co/Mwvvdmrl2a pic.twitter.com/3IRRbF39ke— Trung Phan (@TrungTPhan) July 14, 2026
Όταν το NRK ρώτησε τον Πάτρικ Μπεργκ για τη μασκότ-ρακούν, εκείνος είπε ότι δεν είχε ιδέα για το λόγο που την έφεραν μαζί τους. «Ήταν μαζί μας σε όλη τη διαδρομή. Δεν ξέρω αν είναι δική του ή ποιανού είναι. Αλλά σίγουρα ήταν μαζί μας από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και από πόλη σε πόλη. Ήταν ένα μικρό φυλαχτό τύχης, θα λέγαμε».
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