Ξέσπασαν σε κλάματα οι γραμματείς του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκαν, Σαπουνά και Λαμπρινίδης: Δεν μπορώ να σηκώσω άλλο το βάρος, κατέστρεψαν το κόμμα

«Δεν μπορώ να στηρίξω αυτό που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο κόμμα, είναι μάταιο να συνεχίζεται ένας αλληλοσπαραγμός, ένας εμφύλιος» δήλωσε η Αναστασία Σαπουνά - Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος: «Το κόμμα το κατέστρεψαν αυτοί που το θέλανε διχοτομημένο για να το ελέγξουν»