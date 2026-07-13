Ξέσπασαν σε κλάματα οι γραμματείς του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκαν, Σαπουνά και Λαμπρινίδης: Δεν μπορώ να σηκώσω άλλο το βάρος, κατέστρεψαν το κόμμα
Ξέσπασαν σε κλάματα οι γραμματείς του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκαν, Σαπουνά και Λαμπρινίδης: Δεν μπορώ να σηκώσω άλλο το βάρος, κατέστρεψαν το κόμμα
«Δεν μπορώ να στηρίξω αυτό που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο κόμμα, είναι μάταιο να συνεχίζεται ένας αλληλοσπαραγμός, ένας εμφύλιος» δήλωσε η Αναστασία Σαπουνά - Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος: «Το κόμμα το κατέστρεψαν αυτοί που το θέλανε διχοτομημένο για να το ελέγξουν»
Στιγμές έντονης συγκίνησης εκτυλίχθηκαν στην Κουμουνδούρου, καθώς η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, αλλά και ο γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος ξέσπασαν σε κλάματα, στη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών, υπό το βάρος των καταιγιστικών εξελίξεων στο κόμμα.
Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις τους, όπως και τεσσάρων ακόμη μελών της Πολιτικής Γραμματείας, με αποτέλεσμα αρχικά να μη διαπιστωθεί απαρτία. Ακολούθως, οι παραιτηθέντες αποχώρησαν και συγκλήθηκε δεύτερη συνεδρίαση, η οποία έπιανε πλέον το μέτρο της απαρτίας, ανοίγοντας την ατζέντα της προεκλογικής προετοιμασίας και της κούρσας διαδοχής.
«Δεν μπορώ να σηκώσω άλλο το βάρος δεν με φόβισαν οι απειλές που έχω δεχθεί» ανέφερε η αναπληρώτρια γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά, δηλώνοντας ότι δεν αποχωρεί από μέλος του κόμματος. «Ούτε θέλω να είμαι μέρος ενός νέου διχασμού» τόνισε, ενώ ξεκαθάρισε ότι παραμένει ενεργή πολιτικά και πως επιθυμεί να «υπάρχει μια ομαλή εξέλιξη».
«Προφανώς αποχωρώ, γιατί δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτό που πολιτικά έρχεται» σημείωσε, κάνοντας λόγο για «ευτελισμό των διαδικασιών». Η ίδια αντέτεινε ότι επιθυμία να υπάρχει πάντα ένα κλίμα καλής συνεννόησης, ευχαριστώντας τον Σωκράτη Φάμελλο που από «απλό στρατιώτη» του κόμματος, την ανέδειξε σε θέση ευθύνης. «Υπήρξαν παρά πολλές απειλές στο διαδίκτυο» αποκάλυψε η ίδια, εξηγώντας ότι «υποχωρώ καθαρά. Γιατί δεν μπορώ να στηρίξω αυτό που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο κόμμα». «Είναι μάταιο να συνεχίζεται ένας αλληλοσπαραγμός, ένας εμφύλιος» πρόσθεσε, καταλήγοντας πως «αν δεν αλλάξουν τα πράγματα άμεσα δεν μπορούμε να υπάρξουμε την επόμενη ημέρα».
Από πλευράς του, ο γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος δήλωσε πως κατέθεσε πρόταση, ώστε να υπάρξει «τρίτος δρόμος, για να ξεπεράσουμε τη διχόνοια και τη διάσπαση που είναι προ των πυλών». «Θεωρούμε ότι δεν μας αξίζει με όλες τις κρίσεις που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια» συνέχισε, προσθέτοντας ότι «δεν θα νομιμοποιήσουμε κανέναν Πολάκη». «Σήμερα δεν χάσαμε σήμερα, παραιτηθήκαμε γιατί δεν μπορούμε να νομιμοποιούμε άλλο αυτήν την κατάντια» υποστήριξε, συμπληρώνοντας πως είναι πλειοψηφικό το αίτημα της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα».
«Το κόμμα το κατέστρεψαν αυτοί που το θέλανε διχοτομημένο για να το ελέγξουν» ισχυρίστηκε ο κ. Λαμπρινίδης, καταλήγοντας πως «δε φοβηθήκαμε ποτέ τραμπούκους και ούτε τώρα θα τους φοβηθούμε, μακάρι στις εκλογές να έχουμε νικηφόρο αποτέλεσμα και να αλλάξει κάτι».
Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις τους, όπως και τεσσάρων ακόμη μελών της Πολιτικής Γραμματείας, με αποτέλεσμα αρχικά να μη διαπιστωθεί απαρτία. Ακολούθως, οι παραιτηθέντες αποχώρησαν και συγκλήθηκε δεύτερη συνεδρίαση, η οποία έπιανε πλέον το μέτρο της απαρτίας, ανοίγοντας την ατζέντα της προεκλογικής προετοιμασίας και της κούρσας διαδοχής.
«Δεν μπορώ να σηκώσω άλλο το βάρος δεν με φόβισαν οι απειλές που έχω δεχθεί» ανέφερε η αναπληρώτρια γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά, δηλώνοντας ότι δεν αποχωρεί από μέλος του κόμματος. «Ούτε θέλω να είμαι μέρος ενός νέου διχασμού» τόνισε, ενώ ξεκαθάρισε ότι παραμένει ενεργή πολιτικά και πως επιθυμεί να «υπάρχει μια ομαλή εξέλιξη».
«Προφανώς αποχωρώ, γιατί δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτό που πολιτικά έρχεται» σημείωσε, κάνοντας λόγο για «ευτελισμό των διαδικασιών». Η ίδια αντέτεινε ότι επιθυμία να υπάρχει πάντα ένα κλίμα καλής συνεννόησης, ευχαριστώντας τον Σωκράτη Φάμελλο που από «απλό στρατιώτη» του κόμματος, την ανέδειξε σε θέση ευθύνης. «Υπήρξαν παρά πολλές απειλές στο διαδίκτυο» αποκάλυψε η ίδια, εξηγώντας ότι «υποχωρώ καθαρά. Γιατί δεν μπορώ να στηρίξω αυτό που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο κόμμα». «Είναι μάταιο να συνεχίζεται ένας αλληλοσπαραγμός, ένας εμφύλιος» πρόσθεσε, καταλήγοντας πως «αν δεν αλλάξουν τα πράγματα άμεσα δεν μπορούμε να υπάρξουμε την επόμενη ημέρα».
Από πλευράς του, ο γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος δήλωσε πως κατέθεσε πρόταση, ώστε να υπάρξει «τρίτος δρόμος, για να ξεπεράσουμε τη διχόνοια και τη διάσπαση που είναι προ των πυλών». «Θεωρούμε ότι δεν μας αξίζει με όλες τις κρίσεις που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια» συνέχισε, προσθέτοντας ότι «δεν θα νομιμοποιήσουμε κανέναν Πολάκη». «Σήμερα δεν χάσαμε σήμερα, παραιτηθήκαμε γιατί δεν μπορούμε να νομιμοποιούμε άλλο αυτήν την κατάντια» υποστήριξε, συμπληρώνοντας πως είναι πλειοψηφικό το αίτημα της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα».
«Το κόμμα το κατέστρεψαν αυτοί που το θέλανε διχοτομημένο για να το ελέγξουν»
«Το κόμμα το κατέστρεψαν αυτοί που το θέλανε διχοτομημένο για να το ελέγξουν» ισχυρίστηκε ο κ. Λαμπρινίδης, καταλήγοντας πως «δε φοβηθήκαμε ποτέ τραμπούκους και ούτε τώρα θα τους φοβηθούμε, μακάρι στις εκλογές να έχουμε νικηφόρο αποτέλεσμα και να αλλάξει κάτι».
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