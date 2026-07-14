Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονης από τον σύντροφό της στη Ρόδο για 5,5 ώρες: «Αν θέλει σφαλιάρα κανείς για να συνέλθει, είναι οκ να του τη ρίξεις» είπε στην απολογία του

Στην καταγγελία της είπε ότι την απείλησε ότι θα της σπάσει τα δόντια, ότι δεν θα την αφήσει ζωντανή και ότι θα την κάψει - 10 χτυπήματα κατέγραψε η ιατροδικαστής





Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης για τον 23χρονο με τον οποίο διατηρούσε σχέση εδώ και 5 μήνες, όλα συνέβησαν το βράδυ της 20ής προς 21η Ιουνίου 2026 όταν βγήκαν με παρέα σε κατάστημα διασκέδασης της περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, ο 23χρονος θύμωσε από ζηλοτυπία και της έριξε ένα χαστούκι έξω από το μαγαζί, με αποτέλεσμα να παρέμβουν θαμώνες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό.







Όταν, μάλιστα, η ανήλικη ρωτήθηκε αν υπήρχε και λογομαχία, απάντησε «με χτυπούσε. Δεν υπάρχει τσακωμός με λόγια». Κατά την ίδια ο 23χρονος κάποια στιγμή έπιασε και ένα μαχαίρι κίνηση που τη φόβισε και γι' αυτό του φώναξε «θα με σκοτώσεις, θα με σκοτώσεις, φύγε», διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν το έστρεψε επάνω της.



Στην καταγγελία της η ανήλικη είπε, επίσης, ότι ο 23χρονος την απείλησε ότι θα της σπάσει τα δόντια, ότι δεν θα την αφήσει ζωντανή και ότι θα την κάψει.







Η ιατροδικαστική έκθεση με τα 10 ευρήματα

Η ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου κατέγραψε συνολικά 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης.



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Οι κακώσεις, σύμφωνα με το πόρισμα, είναι συμβατές με τον αναφερόμενο χρόνο τέλεσης και φέρουν χαρακτήρα προκληθεισών από θλων όργανο.



Η απολογία του 23χρονου Μετά τη σύλληψή του ο 23χρονος δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες. Παραδέχθηκε ότι έξω από το κατάστημα έσπρωξε τη σύντροφό του, υποστηρίζοντας ότι εκείνη του έκανε «σκηνή ζήλιας» επειδή συνομιλούσε με άλλη κοπέλα και ότι τον εξέθεσε μπροστά στην παρέα του. Αρνήθηκε ότι την χτύπησε στο σπίτι και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι απλώς βρισκόταν στο τραπέζι, ότι το έπιασε και το πέταξε στο πλάι χωρίς πρόθεση να απειλήσει, λέγοντάς της μάλιστα να μη φοβάται.



Στην απολογία του, ωστόσο, είπε, επίσης, «αν ο ένας θέλει μια σφαλιάρα για να έρθει το μυαλό του στη θέση του, είναι οκ να του την ρίξει ο άλλος», προσθέτοντας ότι και ο ίδιος έχει δεχθεί χαστούκια και βρισιές από τη σύντροφό του και ότι «ό,τι και να γίνει, πάλι μαζί είμαστε».



Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Ρόδο η υπόθεση ξυλοδαρμού μιας 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της στον Αρχάγγελο με την ιατροδικαστή να καταγράφει 10 χτυπήματα στο κορμί της ανήλικης.Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης για τον 23χρονο με τον οποίο διατηρούσε σχέση εδώ και 5 μήνες, όλα συνέβησαν το βράδυ της 20ής προς 21η Ιουνίου 2026 όταν βγήκαν με παρέα σε κατάστημα διασκέδασης της περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, ο 23χρονος θύμωσε από ζηλοτυπία και της έριξε ένα χαστούκι έξω από το μαγαζί, με αποτέλεσμα να παρέμβουν θαμώνες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό.Η κατάσταση έγινε, κατά την καταγγελία της 17χρονης ακόμα χειρότερη όταν επέστρεψαν στο σπίτι που μένουν καθώς από τις 3:30 τα ξημερώματα και έως περίπου τις 9 το πρωί ο σύντροφός της την χτυπούσε με μπουνιές και σφαλιάρες στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ σε κάποια στιγμή φέρεται να της χτυπούσε το κεφάλι στον τοίχο.Όταν, μάλιστα, η ανήλικη ρωτήθηκε αν υπήρχε και λογομαχία, απάντησε «με χτυπούσε. Δεν υπάρχει τσακωμός με λόγια». Κατά την ίδια ο 23χρονος κάποια στιγμή έπιασε και ένα μαχαίρι κίνηση που τη φόβισε και γι' αυτό του φώναξε «θα με σκοτώσεις, θα με σκοτώσεις, φύγε», διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν το έστρεψε επάνω της.Στην καταγγελία της η ανήλικη είπε, επίσης, ότι ο 23χρονος την απείλησε ότι θα της σπάσει τα δόντια, ότι δεν θα την αφήσει ζωντανή και ότι θα την κάψει.Σύμφωνα με το dimokratiki.gr , το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα, προτρέποντας μάλιστα την ανήλικη, όπως η ίδια ανέφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο.Η ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου κατέγραψε συνολικά 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης.Ειδικότερα, στην έκθεση περιγράφονται αποξηραμένες κηλίδες αίματος με ερυθρότητα στο αριστερό φρύδι, εκχύμωση άνωθεν της αριστερής γωνίας του άνω χείλους με αιμορραγική διήθηση του βλεννογόνου εσωτερικά, δεύτερη εκχύμωση στον βλεννογόνο του άνω χείλους, επιφανειακές μικροεκδορές στο κάτω χείλος, οίδημα στην έξω επιφάνεια του δεξιού οφθαλμικού κόγχου, ερυθρότητα πίσω από το αριστερό αυτί, εκχύμωση με οίδημα στο τριχωτό της κεφαλής, επιφανειακή εκδορά στον αριστερό μαστό, δύο επιμήκεις εκχυμώσεις στην έσω επιφάνεια του δεξιού βραχίονα και εκχύμωση στον μηρό.Οι κακώσεις, σύμφωνα με το πόρισμα, είναι συμβατές με τον αναφερόμενο χρόνο τέλεσης και φέρουν χαρακτήρα προκληθεισών από θλων όργανο.Μετά τη σύλληψή του ο 23χρονος δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες. Παραδέχθηκε ότι έξω από το κατάστημα έσπρωξε τη σύντροφό του, υποστηρίζοντας ότι εκείνη του έκανε «σκηνή ζήλιας» επειδή συνομιλούσε με άλλη κοπέλα και ότι τον εξέθεσε μπροστά στην παρέα του. Αρνήθηκε ότι την χτύπησε στο σπίτι και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι απλώς βρισκόταν στο τραπέζι, ότι το έπιασε και το πέταξε στο πλάι χωρίς πρόθεση να απειλήσει, λέγοντάς της μάλιστα να μη φοβάται.Στην απολογία του, ωστόσο, είπε, επίσης, «αν ο ένας θέλει μια σφαλιάρα για να έρθει το μυαλό του στη θέση του, είναι οκ να του την ρίξει ο άλλος», προσθέτοντας ότι και ο ίδιος έχει δεχθεί χαστούκια και βρισιές από τη σύντροφό του και ότι «ό,τι και να γίνει, πάλι μαζί είμαστε».

Σημειώνεται ότι η ανήλικη κατήγγειλε και προγενέστερο περιστατικό, στις αρχές Ιουνίου 2026, όταν ο σύντροφός της φέρεται να της έδωσε κουτουλιά στο πρόσωπο, προκαλώντας της σχίσιμο στο άνω χείλος που άφησε σημάδι, προσθέτοντας ότι τότε τον

είχε συγχωρήσει.



Αν και όταν ο 23χρονος οδηγήθηκε στο δικαστήριο στις 22 Ιουνίου αποφασίστηκε να διατηρηθεί η κράτησή του, η 17χρονη συναίνεσε τελικά στη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης με τη νέα δικάσιμο να ορίζεται για τις 24 Ιανουαρίου 2028 καθώς το δικαστήριο αποφάσισε αναβολή προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ποινικής διαμεσολάβησης με τη συνδρομή του Εισαγγελέα Ανηλίκων.



Παράλληλα, ήρε την κράτηση του κατηγορουμένου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε η απαγόρευση προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση 100 μέτρων και η απαγόρευση επικοινωνίας μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο.







Πηγή:www.dimokratiki.gr