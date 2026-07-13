Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Ο Σλάβεν Μπίλιτς ο νέος προπονητής της Εθνικής Κροατίας
Ο Σλάβεν Μπίλιτς ο νέος προπονητής της Εθνικής Κροατίας
Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός της «Χρβάτσκα» είναι ο διάδοχος του Σλάβεν Μπίλιτς
Μετά από 14 χρόνια ο Σλάβεν Μπίλιτς επιστρέφει στον πάγκο των «Vaterni» για μία δεύτερη θητεία...
Ο 57χρονος παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός (μεγάλη καριέρα στη Χάιντουκ) ο οποίος από το 2001 είναι προπονητής, είχε βρεθεί στον πάγκο της Κροατίας και την εξαετία 2006-2012 και η διοίκηση της Ομοσπονδίας μετά την παραίτηση του Ζλάτκο Ντάλιτς αποφάσισε ομόφωνα να του δώσει τα κλειδιά της Εθνικής.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ντάλιτς για όλα όσα έδωσε στο κροατικό ποδόσφαιρο, για όλα όσα πέτυχε με την εθνική ομάδα. Του εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Έχουμε μια εξαιρετική εθνική ομάδα και αποφασίσαμε ο νέος προπονητής να είναι ο Σλάβεν Μπίλιτς, ο οποίος είχε μια σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα και ήταν μέλος της πρώτης μεγάλης επιτυχίας με το χάλκινο μετάλλιο (το 1998). Υπήρξε επίσης προπονητής της Ανδρών, ο θεμελιωτής της γενιάς, ορισμένοι από τους οποίους παίζουν ακόμα και σήμερα, που κατέκτησε το ασημένιο και το χάλκινο στο Μουντιάλ, καθώς και το ασημένιο στο Nations League. Έχει την πλήρη υποστήριξή μας και ανυπομονούμε για τα πρώτα παιχνίδια ήδη από τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μαριάν Κούστιτς.
Από την πλευρά του ο Μπίλιτς αφού ευχαρίστησε για την την εμπιστοσύνη παραδέχθηκε ότι η η άμεση προτεραιότητα του είναι «... να μιλήσω με τους παίκτες. Πρώτα και κύρια, με τον Λούκα Μόντριτς. Όλοι ξέρουμε ποιος και τι είναι ο Λούκα, ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Σημαίνει τόσα πολλά για το ποδόσφαιρο, σημαίνει τόσα πολλά για την εθνική ομάδα. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι το ίδιο όταν ο Λούκα είναι εκεί και όταν λείπει».
Ο Μπίλιτς μίλησε για ταπεινότητα, αλλά έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη καθώς όπως είπε «η ομάδα με τον Ντάλιτς έδειξε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι σπουδαίο και θέλουμε ένα μεγάλο αποτέλεσμα στο Euro. Ήρθα εδώ για να κάνω κάτι μεγάλο με την εθνική. Στο μυαλό μου έχω πρώτα το Euro 2028».
Ο 57χρονος παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός (μεγάλη καριέρα στη Χάιντουκ) ο οποίος από το 2001 είναι προπονητής, είχε βρεθεί στον πάγκο της Κροατίας και την εξαετία 2006-2012 και η διοίκηση της Ομοσπονδίας μετά την παραίτηση του Ζλάτκο Ντάλιτς αποφάσισε ομόφωνα να του δώσει τα κλειδιά της Εθνικής.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ντάλιτς για όλα όσα έδωσε στο κροατικό ποδόσφαιρο, για όλα όσα πέτυχε με την εθνική ομάδα. Του εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Έχουμε μια εξαιρετική εθνική ομάδα και αποφασίσαμε ο νέος προπονητής να είναι ο Σλάβεν Μπίλιτς, ο οποίος είχε μια σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα και ήταν μέλος της πρώτης μεγάλης επιτυχίας με το χάλκινο μετάλλιο (το 1998). Υπήρξε επίσης προπονητής της Ανδρών, ο θεμελιωτής της γενιάς, ορισμένοι από τους οποίους παίζουν ακόμα και σήμερα, που κατέκτησε το ασημένιο και το χάλκινο στο Μουντιάλ, καθώς και το ασημένιο στο Nations League. Έχει την πλήρη υποστήριξή μας και ανυπομονούμε για τα πρώτα παιχνίδια ήδη από τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μαριάν Κούστιτς.
Από την πλευρά του ο Μπίλιτς αφού ευχαρίστησε για την την εμπιστοσύνη παραδέχθηκε ότι η η άμεση προτεραιότητα του είναι «... να μιλήσω με τους παίκτες. Πρώτα και κύρια, με τον Λούκα Μόντριτς. Όλοι ξέρουμε ποιος και τι είναι ο Λούκα, ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Σημαίνει τόσα πολλά για το ποδόσφαιρο, σημαίνει τόσα πολλά για την εθνική ομάδα. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι το ίδιο όταν ο Λούκα είναι εκεί και όταν λείπει».
Ο Μπίλιτς μίλησε για ταπεινότητα, αλλά έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη καθώς όπως είπε «η ομάδα με τον Ντάλιτς έδειξε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι σπουδαίο και θέλουμε ένα μεγάλο αποτέλεσμα στο Euro. Ήρθα εδώ για να κάνω κάτι μεγάλο με την εθνική. Στο μυαλό μου έχω πρώτα το Euro 2028».
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