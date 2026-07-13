Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ερμήνευσε το θρυλικό «The Unforgiven II» και οι Metallica την αποθέωσαν στο Instagram, δείτε βίντεο
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ερμήνευσε το θρυλικό «The Unforgiven II» και οι Metallica την αποθέωσαν στο Instagram, δείτε βίντεο
Το συγκρότημα επέλεξε την εκτέλεση της ηθοποιού ανάμεσα στους υποψηφίους για τον παγκόσμιο διαγωνισμό fan cover #GetTheReLoadOut με αφορμή την κυκλοφορία του επανεκδοθέντος άλμπουμ ReLoad (Remastered)
Οι Metallica ξεχώρισαν την ερμηνεία της Πηνελόπης Αναστασοπούλου και δημοσίευσαν ένα story στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram αποθεώνοντας την ηθοποιό.
Στις 27 Ιουνίου η Ελληνίδα ηθοποιός δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με μία εκτέλεση του θρυλικού «The Unforgiven II» και κατάφερε να κερδίσει την προσοχή του διάσημου συγκροτήματος. Το συγκρότημα είχε ανακοινώσει έναν παγκόσμιο διαγωνισμό fan cover #GetTheReLoadOut με αφορμή την κυκλοφορία του επανεκδοθέντος άλμπουμ ReLoad (Remastered). Ο διαγωνισμός αυτός απευθυνόταν σε φίλους των Metallica από κάθε γωνιά του πλανήτη, καλώντας χιλιάδες μουσικούς, performers και καλλιτέχνες να καταθέσουν τη δική τους προσωπική εκδοχή τραγουδιών του δίσκου.
Κάτω από το βίντεο με την εκτέλεση της Πηνελόπης το συγκρότημα έγραψε «Honorable Mention» (Τιμητική μνεία), καθώς αποτελούσε την τρίτη κατά σειρά διάκριση της εβδομάδας.
Στις 27 Ιουνίου η Ελληνίδα ηθοποιός δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με μία εκτέλεση του θρυλικού «The Unforgiven II» και κατάφερε να κερδίσει την προσοχή του διάσημου συγκροτήματος. Το συγκρότημα είχε ανακοινώσει έναν παγκόσμιο διαγωνισμό fan cover #GetTheReLoadOut με αφορμή την κυκλοφορία του επανεκδοθέντος άλμπουμ ReLoad (Remastered). Ο διαγωνισμός αυτός απευθυνόταν σε φίλους των Metallica από κάθε γωνιά του πλανήτη, καλώντας χιλιάδες μουσικούς, performers και καλλιτέχνες να καταθέσουν τη δική τους προσωπική εκδοχή τραγουδιών του δίσκου.
@penelope.anastasopoulou I ‘ve always had a deep connection to this song. Now more than ever. So I decided we should give it a go. So here it is. We worked on it with respect and loads of love Special thanks to my partner in everything @fotisbenardo for pouring all his love and talent on the drums as a guest to the band, recorded the whole thing, mixed and mastered it in two days time. Thank you @john_nikolopoulos for being so generous with your time and providing this amazing result in such short notice. I ‘m forever grateful 🙏 @hercbooze welcome aboard my friend, it’s an honour to have you by my side. Love you and admire you to the moon and back 🙌 @spy_das I thank the universe for you every day for making you the monster guitarist that you are and I ‘m more than words can describe, grateful to perform with you every single time. You can watch the whole version of the song on YouTube link in bio #TheUnforgivenII #getthereloadout ♬ πρωτότυπος ήχος - Penelope Anastasopoulou
Κάτω από το βίντεο με την εκτέλεση της Πηνελόπης το συγκρότημα έγραψε «Honorable Mention» (Τιμητική μνεία), καθώς αποτελούσε την τρίτη κατά σειρά διάκριση της εβδομάδας.
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