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Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στα Χανιά, το αυτοκίνητο χτύπησε μετωπικά το μηχανάκι - Στη ΜΑΦ 55χρονη μητέρα τριών παιδιών
Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στα Χανιά, το αυτοκίνητο χτύπησε μετωπικά το μηχανάκι - Στη ΜΑΦ 55χρονη μητέρα τριών παιδιών
Η γυναίκα έχει υποστεί πολλαπλές εσωτερικές κακώσεις και κατάγματα στα πλευρά
Λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στην περιοχή Παρηγοριά των Χανίων, με θύμα μια 55χρονη μητέρα τριών παιδιών.
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το protothema.gr, καταγράφει καρέ-καρέ τις στιγμές του ατυχήματος.
Η 55χρονη κινούνταν με το δίκυκλό της από τα Χανιά προς την Αγία Μαρίνα, όταν ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν ακινητοποιημένο στην Παλαιά Εθνική Οδό ξεκίνησε αιφνιδιαστικά και πραγματοποίησε αναστροφή, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια προειδοποιητική κίνηση.
Δείτε το βίντεο:
Η οδηγός της μοτοσικλέτας αντέδρασε αμέσως, επιβραδύνοντας σημαντικά και σχεδόν ακινητοποιώντας το δίκυκλό της. Την ίδια στιγμή, όμως, όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, στην προσπάθειά του να αποφύγει το αυτοκίνητο που έκανε την αναστροφή, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω στη μοτοσικλέτα της 55χρονης.
Από τη σφοδρή σύγκρουση η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Σύμφωνα με τον σύζυγό της, η 55χρονη έχει υποστεί πολλαπλές εσωτερικές κακώσεις και κατάγματα στα πλευρά. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, έχει διαφύγει τον κίνδυνο και η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σταθεροποίηση. Οι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο έχουν εντοπιστεί από τις Αρχές και έχουν ήδη καταθέσει, ενώ η Τροχαία Χανίων συνεχίζει την προανάκριση για να διακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα.
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το protothema.gr, καταγράφει καρέ-καρέ τις στιγμές του ατυχήματος.
Η 55χρονη κινούνταν με το δίκυκλό της από τα Χανιά προς την Αγία Μαρίνα, όταν ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν ακινητοποιημένο στην Παλαιά Εθνική Οδό ξεκίνησε αιφνιδιαστικά και πραγματοποίησε αναστροφή, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια προειδοποιητική κίνηση.
Δείτε το βίντεο:
Η οδηγός της μοτοσικλέτας αντέδρασε αμέσως, επιβραδύνοντας σημαντικά και σχεδόν ακινητοποιώντας το δίκυκλό της. Την ίδια στιγμή, όμως, όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, στην προσπάθειά του να αποφύγει το αυτοκίνητο που έκανε την αναστροφή, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω στη μοτοσικλέτα της 55χρονης.
Από τη σφοδρή σύγκρουση η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Σύμφωνα με τον σύζυγό της, η 55χρονη έχει υποστεί πολλαπλές εσωτερικές κακώσεις και κατάγματα στα πλευρά. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, έχει διαφύγει τον κίνδυνο και η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σταθεροποίηση. Οι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο έχουν εντοπιστεί από τις Αρχές και έχουν ήδη καταθέσει, ενώ η Τροχαία Χανίων συνεχίζει την προανάκριση για να διακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα.
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