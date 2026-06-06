Τέταρτο... ημίχρονο στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» ζητούν αποκλεισμό Γιαννακόπουλου, οι «πράσινοι» τιμωρία Μπαρτζώκα, βίντεο και ανακοινώσεις

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-: «Μ@@@α γ@@@ω το σπίτι σας»

-: «Μίλα καλύτερα, ε;»

-: «Όχι δεν μιλάω καλύτερα, να βγάλεις τον σκασμό, βγάλε τον σκασμό»

-: «Να σέβεσαι την ομάδα, και εμάς μας βρίζουν»

-: «Στα α@@@α μου, αντε καραγκιόζη»





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Μαζί με το βίντεο ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε:



«Κανείς δεν είδε τίποτα Λεπενιώτη;



Ο ευγενής προπονητής του Ολυμπιακού προς τον Σάββα Αρώνη που 35 χρόνια δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα σε κανέναν.



Ο βαθύπλουτος αριστερός με γλώσσα πεζοδρομίου του λιμανιού.



Απαραίτητη διεξαγωγή του επόμενου αγώνα χωρίς την παρουσία του ανθρώπου που όπου πάει βρίζει και επιτίθεται σε Παναγίες, παιδιά, γυναίκες και ό,τι άλλο υπάρχει.



Και βέβαια απολαμβάνει την ασυλία τουλάχιστον βουλευτή».



Η επίσημη ΚΑΕ επίσης σε σχετική της ανακοίνωση επιτέθηκε στον Λεπενιώτη και τον Μπαρτζώκα αναφέροντας ότι έκανε καταγγελία κατά τους:



«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μ@@@@ φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος – υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή».



Ολυμπιακός: «Ο influencer σε δράση»



Στην αντεπίθεση πέρασε εκ νέου ο Ολυμπιακός ο οποίος δημοσίευσε βίντεο με τις διαμαρτυρίες και το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά του Μπαρτζώκα και των διαιτητών



Μάλιστα το συνόδευσε με λεζάντα, η οποία έγραψε: «Ο influencer σε δράση»





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)



Παναθηναϊκός: «Η υβριστική συμπεριφορά του Μπαρτζώκα έχει γίνει πλέον κανόνας»



Ο Παναθηναϊκός συνέχισε το πινγκ πονγκ ανακοινώσεων και επιθέσεων φέρνοντας το επίκεντρο ξανά τον Μπαρτζώκα και την συμπεριφορά του, κάνοντας επίκληση και σε παλαιότερα περιστατικά.



Αναλυτικά η ανάρτηση:



«Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν σταμάτησε να απευθύνεται με ένταση στους διαιτητές, ασκώντας πίεση κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού του Πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, μπαίνοντας ακόμη και στον αγωνιστικό χώρο. Κι όμως, δεν δέχθηκε καμία τεχνική ποινή. Δεν δέχθηκε καν παρατήρηση!



Αυτό δεν συνέβη μόνο χθες. Συμβαίνει κατ’ εξακολούθηση! Έχει γίνει πια κανόνας η επιθετική, ειρωνική, απειλητική και υβριστική συμπεριφορά του απέναντι σε διαιτητές, αθλητές, παράγοντες αντίπαλων ομάδων, φιλάθλους αντίπαλων ομάδων σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας και του κόσμου (σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή), ακόμη και απέναντι σε φιλάθλους της δικής του ομάδας.



Στο χθεσινό παιχνίδι, πέραν της ατιμώρητης δράσης του απέναντι στους διαιτητές, άνοιξε πολλάκις διάλογο με την εξέδρα, προκαλώντας τους φίλους του Παναθηναϊκού, ενώ εξύβρισε χυδαία και τον τιμ μάνατζερ της ομάδας μας, Σάββα Αρώνη.



Φαίνεται πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει το «ελεύθερο» να κάνει και να λέει ό,τι θέλει δίχως να τιμωρείται, προκαλώντας το κοινό αίσθημα και να απαιτείται η παρέμβαση παραγόντων άλλων ομάδων ώστε να σταματήσει.



Φαίνεται πως χαίρει μιας ιδιότυπης ασυλίας, η οποία θα πρέπει να τελειώσει άμεσα!



Ως ΕΔΩ!».





Κάτι περισσότερο από δύο 24ωρα μένουν για το τζάμπολ του 3ου τελικού της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και λίγο πλέον ασχολείται ο κόσμος, οι ομάδες και τα media με το μπασκετικό κομμάτι.Λίγες ώρες μετά το τέλος του 2ου τελικού και τη νίκη των πρασίνων ξεκίνησε μια άλλη μάχη, αυτή των ανακοινώσεων μεταξύ των δύο αιώνιων αντιπάλων.Στο επίκεντρο για τον Παναθηναϊκό, ο προπονητής του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζώκας, για τον οποίο έχει βγάλει μια σειρά από ανακοινώσεις και βίντεο, κατηγορώντας τον για τις διαμαρτυρίες του αλλά και τις εκφράσεις του κατά οπαδών και αντιπάλων.Σημειώνοντας και την «ασυλία» του από τα αρμόδια όργανα, θεωρώντας ότι δεν τιμωρείται ποτέ.Από την άλλη η ΚΑΕ Ολυμπιακός έρχεται σε αντιπαράθεση για ακόμα μια φορά με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος στον χθεσινό αγώνα μπήκε μέσα στο παρκέ και ζητούσε επίμονα από τους διαιτητές να δώσουν τεχνική ποινή στον προπονητή του Ολυμπιακού.Με εκπρόσωπο τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ, Νίκο Λεπενιώτη, οι ερυθρόλευκοι κατήγγειλαν τη συμπεριφορά του διοικητικού ηγέτη του Παναθηναϊκού.Την αρχή σήμερα το μεσημέρι έκαναν οι ερυθρόλευκοι οι οποίοι μετά τις καταγγελίες του Λεπενιώτη για την ΕΡΤ και τον Γιαννακόπουλο, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.«Με τη σημερινή καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας.Επιπλέον, ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός».Τη σκυτάλη πήρε η πράσινη ΚΑΕ στη συνέχεια μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που σχεδόν ταυτόχρονα δημοσίευσαν βίντεο με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει φραστικό επεισόδιο με τον Σάββα Αρώνη, μέλος της διοίκησης των πρασίνων.