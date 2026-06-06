Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε βίντεο με τις διαμαρτυρίες του Γιαννακόπουλου στους διαιτητές: «Ο influencer σε δράση»
Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε βίντεο με τις διαμαρτυρίες του Γιαννακόπουλου στους διαιτητές: «Ο influencer σε δράση»
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω ανάρτησης στο x, δημοσίευσε βίντεο που φαίνεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να βρίζει τους διαιτητές στο Game 2 των τελικών
Το τρίτο ημίχρονο του δεύτερου τελικού Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός καλά κρατεί και οι ερυθρόλευκοι απάντησαν στις καταγγελίες του διοιτικού ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ
Βίντεο με το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη διάρκεια του Game 2 της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League δημοσίευσε το απόγευμα του Σαββάτου (6/6) η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
«Ο influencer σε δράση, Vol. άπειρο» έγραψαν στη λεζάντα:
Βίντεο με το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη διάρκεια του Game 2 της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League δημοσίευσε το απόγευμα του Σαββάτου (6/6) η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
«Ο influencer σε δράση, Vol. άπειρο» έγραψαν στη λεζάντα:
Ο influencer σε δράση… Vol. ♾️#OlympiacosBC pic.twitter.com/hRZnFCe8Zf— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 6, 2026
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