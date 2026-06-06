Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε βίντεο με τις διαμαρτυρίες του Γιαννακόπουλου στους διαιτητές: «Ο influencer σε δράση»
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε βίντεο με τις διαμαρτυρίες του Γιαννακόπουλου στους διαιτητές: «Ο influencer σε δράση»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω ανάρτησης στο x, δημοσίευσε βίντεο που φαίνεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να βρίζει τους διαιτητές στο Game 2 των τελικών

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε βίντεο με τις διαμαρτυρίες του Γιαννακόπουλου στους διαιτητές: «Ο influencer σε δράση»
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Το τρίτο ημίχρονο του δεύτερου τελικού Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός καλά κρατεί και οι ερυθρόλευκοι απάντησαν στις καταγγελίες του διοιτικού ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ

Βίντεο με το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη διάρκεια του Game 2 της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League δημοσίευσε το απόγευμα του Σαββάτου (6/6) η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

«Ο influencer σε δράση, Vol. άπειρο» έγραψαν στη λεζάντα:


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