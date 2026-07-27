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Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή Σιώπη στην Καραγκιουμρούκ
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή Σιώπη στην Καραγκιουμρούκ
Ο Έλληνας μέσος επιστρέφει στην Τουρκία, αλλά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής
Εδώ και αρκετές ημέρες ήταν φανερό ότι ο Μανώλης Σιώπης δεν υπολογίζονταν από τον Τζέικομπ Νίστρουπ και παρά τις φήμες που ήθελαν αρκετές ελληνικές ομάδες να ενδιαφέρονται για την απόκτηση του, τελικά επιστρέφει στην Τουρκία.
Εκεί ο Εβρίτης μέσος είχε αγωνιστεί σε Αλάνια και Τράμπζονσπορ (μαζί με τον Μπακασέτα αναδείχθηκαν πρωταθλητές με την τελευταία), αλλά τώρα επιστρέφει για λογαριασμό της Φατίχ Καραγκιουμρούκ...
Η ομάδα που έχει έδρα στην Κωνσταντινούπολη αγωνίζεται στη Β' Εθνική της Τουρκίας και έχει στόχο την άνοδο της.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟ:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη στην τουρκική Καραγκιουμριούκ.
Ο Έλληνας διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 και με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέγραψε 52 συμμετοχές.
Μανώλη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!»
Εκεί ο Εβρίτης μέσος είχε αγωνιστεί σε Αλάνια και Τράμπζονσπορ (μαζί με τον Μπακασέτα αναδείχθηκαν πρωταθλητές με την τελευταία), αλλά τώρα επιστρέφει για λογαριασμό της Φατίχ Καραγκιουμρούκ...
Η ομάδα που έχει έδρα στην Κωνσταντινούπολη αγωνίζεται στη Β' Εθνική της Τουρκίας και έχει στόχο την άνοδο της.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟ:
Μανώλη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 27, 2026
Once Green, Always Green. ☘️#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/xpXn5edXpE
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη στην τουρκική Καραγκιουμριούκ.
Ο Έλληνας διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 και με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέγραψε 52 συμμετοχές.
Μανώλη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!»
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