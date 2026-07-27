Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή Σιώπη στην Καραγκιουμρούκ
SPORTS
Παναθηναϊκός Μανώλης Σιώπης Καραγκιουμρούκ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή Σιώπη στην Καραγκιουμρούκ

Ο Έλληνας μέσος επιστρέφει στην Τουρκία, αλλά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή Σιώπη στην Καραγκιουμρούκ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Εδώ και αρκετές ημέρες ήταν φανερό ότι ο Μανώλης Σιώπης δεν υπολογίζονταν από τον Τζέικομπ Νίστρουπ και παρά τις φήμες που ήθελαν αρκετές ελληνικές ομάδες να ενδιαφέρονται για την απόκτηση του, τελικά επιστρέφει στην Τουρκία.

Εκεί ο Εβρίτης μέσος είχε αγωνιστεί σε Αλάνια και Τράμπζονσπορ (μαζί με τον Μπακασέτα αναδείχθηκαν πρωταθλητές με την τελευταία), αλλά τώρα επιστρέφει για λογαριασμό της Φατίχ Καραγκιουμρούκ...

Η ομάδα που έχει έδρα στην Κωνσταντινούπολη αγωνίζεται στη Β' Εθνική της Τουρκίας και έχει στόχο την άνοδο της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟ:


«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη στην τουρκική Καραγκιουμριούκ.

Ο Έλληνας διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 και με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέγραψε 52 συμμετοχές.

Κλείσιμο
Μανώλη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!»
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης