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Σε πανηγυρικό κλίμα η επιστροφή της εθνικής πόλο ανδρών μετά το χρυσό στο World Cup, δείτε βίντεο
Σε πανηγυρικό κλίμα η επιστροφή της εθνικής πόλο ανδρών μετά το χρυσό στο World Cup, δείτε βίντεο
Οι Ελληνες διεθνείς βγήκαν από την πύλη των αφίξεων, έχοντας φορεμένα τα χρυσά τους μετάλλια
Λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι, έφτασαν στο «Ελ.Βενιζέλος» οι παίκτες και το επιτελείο της Εθνικής Ελλάδος πόλο ανδρών, που επέστρεψαν από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
Το σπουδαίο σύνολο του Θοδωρή Βλάχου επέστρεψε στην Αθήνα και γνώρισε μεγάλη αποθέωση από πλήθος κόσμου κατά την άφιξη στο «Ελ. Βενιζέλος».
Μικροί και μεγάλοι χειροκρότησαν παίκτες και προπονητικό τιμ, με το σύνθημα «Να 'τοι, να 'τοι οι πρωταθλητές» να έχει την... τιμητική του. Όλη η Εθνική απόλαυσε με την ψυχή της τις στιγμές λατρείας από τον κόσμο, ενώ με ανθοδέσμη υποδέχτηκε την ομάδα ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κι ο γ.γ. Γιώργος Μαυρωτάς, παλαίμαχος αθλητής της υδατοσφαίρισης.
«Όλοι έχουμε καταλάβει ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Είμαστε πολύ περήφανοι, δεν είμαστε εντυπωσιασμένοι, το περιμέναμε. Είμαστε υπερήφανοι. Άντρες και γυναίκες που σε ομαδικό επίπεδο έχουν φέρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Και στις υποδομές αυτό που γίνεται, δεν έχει προηγούμενο», ανέφερε στις δηλώσεις του ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, με τον αρχιτέκτονα αυτής της επιτυχίας, Θοδωρή Βλάχο να τονίζει από την πλευρά του:
«Είναι μεγάλη ικανοποίηση για τους αθλητές, τους προπονητές, την ΚΟΕ. Δεν σταματήσαμε ποτέ να το πιστεύουμε, να το διεκδικούμε. Επιμέναμε πάντα με μεθοδικότητα. Είχαμε υπομονή, όλες οι αποτυχίες δεν χάλασαν την ενότητά μας. Αυτό μας βοήθησε για να έρθει αυτή η στιγμή τώρα.
Αν γινόταν εμμονή το χρυσό, θα ήταν κακό. Τώρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο έτοιμοι, μακάρι να έρθουν κι άλλα βάθρα και μετάλλια», ενώ για το «χρυσό» γκολ του Αργυρόπουλου πρόσθεσε:
Το σπουδαίο σύνολο του Θοδωρή Βλάχου επέστρεψε στην Αθήνα και γνώρισε μεγάλη αποθέωση από πλήθος κόσμου κατά την άφιξη στο «Ελ. Βενιζέλος».
Μικροί και μεγάλοι χειροκρότησαν παίκτες και προπονητικό τιμ, με το σύνθημα «Να 'τοι, να 'τοι οι πρωταθλητές» να έχει την... τιμητική του. Όλη η Εθνική απόλαυσε με την ψυχή της τις στιγμές λατρείας από τον κόσμο, ενώ με ανθοδέσμη υποδέχτηκε την ομάδα ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κι ο γ.γ. Γιώργος Μαυρωτάς, παλαίμαχος αθλητής της υδατοσφαίρισης.
«Όλοι έχουμε καταλάβει ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Είμαστε πολύ περήφανοι, δεν είμαστε εντυπωσιασμένοι, το περιμέναμε. Είμαστε υπερήφανοι. Άντρες και γυναίκες που σε ομαδικό επίπεδο έχουν φέρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Και στις υποδομές αυτό που γίνεται, δεν έχει προηγούμενο», ανέφερε στις δηλώσεις του ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, με τον αρχιτέκτονα αυτής της επιτυχίας, Θοδωρή Βλάχο να τονίζει από την πλευρά του:
«Είναι μεγάλη ικανοποίηση για τους αθλητές, τους προπονητές, την ΚΟΕ. Δεν σταματήσαμε ποτέ να το πιστεύουμε, να το διεκδικούμε. Επιμέναμε πάντα με μεθοδικότητα. Είχαμε υπομονή, όλες οι αποτυχίες δεν χάλασαν την ενότητά μας. Αυτό μας βοήθησε για να έρθει αυτή η στιγμή τώρα.
Αν γινόταν εμμονή το χρυσό, θα ήταν κακό. Τώρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο έτοιμοι, μακάρι να έρθουν κι άλλα βάθρα και μετάλλια», ενώ για το «χρυσό» γκολ του Αργυρόπουλου πρόσθεσε:
«Μετά το γκολ του Στέλιου είχε 12 δευτερόλεπτα. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Χάσαμε στο δευτερόλεπτο προκρίσεις και μετάλλια. Πήραμε μαθήματα ζωής μάθαμε απ' αυτά και προχωράμε. Δεν σταματάμε, τώρα ανοίγει η όρεξη και για τα παιδιά και για μας».
Όσον αφορά την απήχηση που είχε αυτή η επιτυχία, ο προπονητής της «γαλανόλευκης» είπε: «Στην Αυστραλία έγινε χαμός, πολύ μεγάλη συγκίνηση. Έκλαιγε ο κόσμος εκεί. Καταλαβαίνουμε τη χαρά και την περηφάνια τους.
Χαιρόμαστε για την απήχηση που έχει κι εδώ (σ.σ.: στο εσωτερικό της χώρας) και πήρε κι άλλη προβολή το άθλημά μας. Χαιρόμαστε γι' αυτό».
Όσον αφορά την απήχηση που είχε αυτή η επιτυχία, ο προπονητής της «γαλανόλευκης» είπε: «Στην Αυστραλία έγινε χαμός, πολύ μεγάλη συγκίνηση. Έκλαιγε ο κόσμος εκεί. Καταλαβαίνουμε τη χαρά και την περηφάνια τους.
Χαιρόμαστε για την απήχηση που έχει κι εδώ (σ.σ.: στο εσωτερικό της χώρας) και πήρε κι άλλη προβολή το άθλημά μας. Χαιρόμαστε γι' αυτό».
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