Σε πανηγυρικό κλίμα η επιστροφή της εθνικής πόλο ανδρών μετά το χρυσό στο World Cup, δείτε βίντεο





«Μετά το γκολ του Στέλιου είχε 12 δευτερόλεπτα. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Χάσαμε στο δευτερόλεπτο προκρίσεις και μετάλλια. Πήραμε μαθήματα ζωής μάθαμε απ' αυτά και προχωράμε. Δεν σταματάμε, τώρα ανοίγει η όρεξη και για τα παιδιά και για μας».Όσον αφορά την απήχηση που είχε αυτή η επιτυχία, ο προπονητής της «γαλανόλευκης» είπε: «Στην Αυστραλία έγινε χαμός, πολύ μεγάλη συγκίνηση. Έκλαιγε ο κόσμος εκεί. Καταλαβαίνουμε τη χαρά και την περηφάνια τους.Χαιρόμαστε για την απήχηση που έχει κι εδώ (σ.σ.: στο εσωτερικό της χώρας) και πήρε κι άλλη προβολή το άθλημά μας. Χαιρόμαστε γι' αυτό».