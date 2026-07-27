Την Τρίτη στην Αθήνα ο Στέφαν Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό
Την Τρίτη στην Αθήνα ο Στέφαν Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό
Ο Γερμανός τερματοφύλακας θα φτάσει στην Αθήνα για τις τελικές επαφές με τους «ερυθρόλευκους»
Ο Ολυμπιακός βάζει στην τελική ευθεία το θέμα του τερματοφύλακα και φέρνει στην Ελλάδα τον Στέφαν Ορτέγκα.
Ο 34χρονος Γερμανός πορτιέρε, με θητεία μεταξύ άλλων σε Μάντσεστερ Σίτι και Νότιγχαμ Φόρεστ, αναμένεται στην Αθήνα αύριο Τρίτη (28/7) προκειμένου να έχει τις τελικές επαφές και συζητήσεις με τους «ερυθρόλευκους».
Ο Ορτέγκα τις τελευταίες ώρες είχε βρεθεί σε πρώτο πλάνο, προκειμένου να καλύψει τη θέση του τερματοφύλακα. Μια και ο Τζολάκης αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες από την Χαλ.
Ο Ορτέγκα ήταν για 3,5 σεζόν στη Σίτι (από το καλοκαίρι του 2022 έως και τον Φεβρουάριο του 2026) υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα και είχε 56 συμμετοχές. Έπαιξε για 10 φορές κατά το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στη Φόρεστ.
Ο 34χρονος Γερμανός πορτιέρε, με θητεία μεταξύ άλλων σε Μάντσεστερ Σίτι και Νότιγχαμ Φόρεστ, αναμένεται στην Αθήνα αύριο Τρίτη (28/7) προκειμένου να έχει τις τελικές επαφές και συζητήσεις με τους «ερυθρόλευκους».
Ο Ορτέγκα τις τελευταίες ώρες είχε βρεθεί σε πρώτο πλάνο, προκειμένου να καλύψει τη θέση του τερματοφύλακα. Μια και ο Τζολάκης αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες από την Χαλ.
Ο Ορτέγκα ήταν για 3,5 σεζόν στη Σίτι (από το καλοκαίρι του 2022 έως και τον Φεβρουάριο του 2026) υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα και είχε 56 συμμετοχές. Έπαιξε για 10 φορές κατά το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στη Φόρεστ.
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