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Περνάει από ιατρικά και ανακοινώνεται σήμερα από την Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας
Περνάει από ιατρικά και ανακοινώνεται σήμερα από την Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας
Σήμερα αναμένονται τα... σπουδαία για τον Ελληνα διεθνή άσο
Μόνιμος κάτοικος του Ντόρτμουντ αναμένεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, όπως διαβάσατε στο Gazzetta, καθώς απομένουν τα τυπικά για την ολοκληρώσει της μεταγραφής του στους Βεστφαλούς.
Έπειτα από το νέο ραντεβού που είχε ο Όλε Μπουκ τη Δευτέρα (27/07) με την πλευρά της Γκενκ, οι δύο σύλλογοι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με ένα ποσό που ξεπερνάει τα 35 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο 19χρονος μεσοεπιθετικός να προβάρει ήδη τα κιτρινόμαυρα των Γερμανών.
Σήμερα (28/07), αναμένεται ο διεθνής εξτρέμ να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να βάλει την υπογραφή του στο νέο του, πενταετές συμβόλαιο με τους Βεστφαλούς και να αρχίσει αμέσως δουλειά.
Έπειτα από το νέο ραντεβού που είχε ο Όλε Μπουκ τη Δευτέρα (27/07) με την πλευρά της Γκενκ, οι δύο σύλλογοι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με ένα ποσό που ξεπερνάει τα 35 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο 19χρονος μεσοεπιθετικός να προβάρει ήδη τα κιτρινόμαυρα των Γερμανών.
Σήμερα (28/07), αναμένεται ο διεθνής εξτρέμ να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να βάλει την υπογραφή του στο νέο του, πενταετές συμβόλαιο με τους Βεστφαλούς και να αρχίσει αμέσως δουλειά.
🚨🟡⚫️ Kostantinos Karetsas to Borussia Dortmund, here we go! Club to club all done and final approval now from the player.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Karetsas had two more proposals but says yes to BVB after their mission in Germany.
Deal done at €33m plus sell-on, as @BobFaesen reported. ⭐️ pic.twitter.com/nkilq2zYE9
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