Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Γκουστάβο Σα των 25 εκατ. ευρώ
SPORTS
Ολυμπιακός Φαμαλικάο

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Γκουστάβο Σα των 25 εκατ. ευρώ

Ο 21χρονος διεθνής Πορτογάλος μεσοεπιθετικός της Φαμαλικάο αποτελεί μία από τις αποκαλύψεις της Primeira Liga

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Γκουστάβο Σα των 25 εκατ. ευρώ
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Ένα ακόμη όνομα προστέθηκε στη μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Γκουστάβο Σα. Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός της Φαμαλικάο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και η ενδεχόμενη απόκτησή του μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι.

Σύμφωνα με το Gazzetta, υπάρχει εμπλοκή του Ολυμπιακού στην υπόθεση του Γκουστάβο Σα, ενός ποδοσφαιριστή που βρίσκεται ψηλά στις εκτιμήσεις στην Πορτογαλία.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια περίπτωση με υψηλό οικονομικό κόστος, καθώς η χρηματιστηριακή αξία του 21χρονου ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ.

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας

Ο Γκουστάβο Σα έχει ύψος 1,89 μέτρα, είναι αρχηγός της Φαμαλικάο και διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Πορτογαλίας. Αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος («10άρι»), ενώ μπορεί να καλύψει και τη θέση του κεντρικού χαφ («8άρι»).

Το όνομά του είχε συνδεθεί το προηγούμενο διάστημα και με την Μπενφίκα, γεγονός που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο εκτίμησης που υπάρχει για τις δυνατότητές του.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έχει ήδη συμπληρώσει 120 συμμετοχές με τη φανέλα της Φαμαλικάο σε όλες τις διοργανώσεις, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 34 αναμετρήσεις, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ.

Best Skills of Gustavo Sá in 2026!
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Πηγή:www.gazzetta.gr
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