Βίντεο: Ο «ατζαμής» Βινίσιους βγήκε εκτός... δρόμου με αμαξάκι του γκολφ
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Βινίσιους Ρεάλ Μαδρίτης Εθνική Βραζιλίας Ατύχημα

Βίντεο: Ο «ατζαμής» Βινίσιους βγήκε εκτός... δρόμου με αμαξάκι του γκολφ

Ο Βραζιλιάνος άσος απολαμβάνει τις διακοπές, αλλά έγινε viral με το ατύχημα που είχε οδηγώντας αμαξάκι του γκολφ

Βίντεο: Ο «ατζαμής» Βινίσιους βγήκε εκτός... δρόμου με αμαξάκι του γκολφ
Μπορεί η Βραζιλία να απέτυχε παταγωδώς στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, αλλά ο ανανεωμένος (μετά και την πλαστική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε) Βινίσιους απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών του, πριν τον... υποδεχθεί ο Ζοσέ Μουρίνιο στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο βραχύσωμος επιθετικός βρίσκεται στην Τζαμάικα μαζί με τη σύντροφο του, η οποία φρόντισε να κάνει γνωστό το ατύχημα που είχαν στο θέρετρο όπου διαμένουν...

Ο Βινίσιους ανέλαβε να φέρει την παρέα προς την παραλία, οδηγώντας το αμαξάκι του γκολφ, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα συγκεντρωμένος με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου προκαλώντας το γέλιο των δικών του ανθρώπων...

Η σύντροφος του Βιρτζίνια Φονσέκα κατέγραψε τη σκηνή και ποστάροντας το βίντεο του έγραψε: «Αυτό δεν γίνεται! Αγάπη μου, πρέπει να έχεις καλύτερη αίσθηση του χώρου. Ποιος αισθάνεται ασφαλής με τον Βίνι στο τιμόνι;»


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