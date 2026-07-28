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«Αντί να με φτάσετε, εγώ πάω πρώτος;»: Ο Μπέος τρόλαρε τους παίχτες του Βόλου σε βόλτα με ποδήλατα στην Ολλανδία
«Αντί να με φτάσετε, εγώ πάω πρώτος;»: Ο Μπέος τρόλαρε τους παίχτες του Βόλου σε βόλτα με ποδήλατα στην Ολλανδία
«Ωραία τα ποδήλατα και η Ολλανδία, αλλά σαν το Βόλο και την πατρίδα μας τίποτα» σχολίασε ο Αχιλλέας Μπέος
Στην Ολλανδία βρίσκεται αυτό το διάστημα η ομάδα του Βόλου, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.
Μαζί με την αποστολή βρίσκεται και ο δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Αχιλλέας Μπεός, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να τρολάρει τους ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια βόλτας με ποδήλατα.
Όντας πρώτος από μια ομάδα αθλητών, ο Αχιλλέας Μπέος ακούγεται να τους λέει «αντί να με φτάσετε, πάω εγώ πρώτος;».
Στη συνέχεια, δε, αναφέρθηκε και στην πόλη του, λέγοντας «ωραία τα ποδήλατα και η Ολλανδία, αλλά σαν το Βόλο και την πατρίδα μας τίποτα».
Σημειώνεται ότι ο Βόλος έχει απόψε στις 8 το βράδυ φιλική αναμέτρηση με την Καμπούρ, τη δεύτερη, μετά το 0-0 με την Γκρόνιγκεν το Σάββατο.
Μαζί με την αποστολή βρίσκεται και ο δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Αχιλλέας Μπεός, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να τρολάρει τους ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια βόλτας με ποδήλατα.
Όντας πρώτος από μια ομάδα αθλητών, ο Αχιλλέας Μπέος ακούγεται να τους λέει «αντί να με φτάσετε, πάω εγώ πρώτος;».
Στη συνέχεια, δε, αναφέρθηκε και στην πόλη του, λέγοντας «ωραία τα ποδήλατα και η Ολλανδία, αλλά σαν το Βόλο και την πατρίδα μας τίποτα».
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Σημειώνεται ότι ο Βόλος έχει απόψε στις 8 το βράδυ φιλική αναμέτρηση με την Καμπούρ, τη δεύτερη, μετά το 0-0 με την Γκρόνιγκεν το Σάββατο.
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