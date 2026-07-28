ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τροχαίο στην Αττική οδό στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από την Μεταμόρφωση

«Αντί να με φτάσετε, εγώ πάω πρώτος;»: Ο Μπέος τρόλαρε τους παίχτες του Βόλου σε βόλτα με ποδήλατα στην Ολλανδία
SPORTS
Αχιλλέας Μπέος Βόλος Ποδοσφαιριστές Ολλανδία Ποδήλατο

«Αντί να με φτάσετε, εγώ πάω πρώτος;»: Ο Μπέος τρόλαρε τους παίχτες του Βόλου σε βόλτα με ποδήλατα στην Ολλανδία

«Ωραία τα ποδήλατα και η Ολλανδία, αλλά σαν το Βόλο και την πατρίδα μας τίποτα» σχολίασε ο Αχιλλέας Μπέος

«Αντί να με φτάσετε, εγώ πάω πρώτος;»: Ο Μπέος τρόλαρε τους παίχτες του Βόλου σε βόλτα με ποδήλατα στην Ολλανδία
16 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Ολλανδία βρίσκεται αυτό το διάστημα η ομάδα του Βόλου, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Μαζί με την αποστολή βρίσκεται και ο δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Αχιλλέας Μπεός, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να τρολάρει τους ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια βόλτας με ποδήλατα.

Όντας πρώτος από μια ομάδα αθλητών, ο Αχιλλέας Μπέος ακούγεται να τους λέει «αντί να με φτάσετε, πάω εγώ πρώτος;».

Στη συνέχεια, δε, αναφέρθηκε και στην πόλη του, λέγοντας «ωραία τα ποδήλατα και η Ολλανδία, αλλά σαν το Βόλο και την πατρίδα μας τίποτα».



Σημειώνεται ότι ο Βόλος έχει απόψε στις 8 το βράδυ φιλική αναμέτρηση με την Καμπούρ, τη δεύτερη, μετά το 0-0 με την Γκρόνιγκεν το Σάββατο.
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Τα δύο gadgets που δεν πιάνουν χώρο στη βαλίτσα, αλλά κάνουν μεγάλη διαφορά στις διακοπές

Αυτό το καλοκαίρι, επιλέγουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Και όταν η τεχνολογία συνδυάζει μικρό μέγεθος, κορυφαία απόδοση και έξυπνο σχεδιασμό, γίνεται ο πιο χρήσιμος συνοδοιπόρος σε κάθε απόδραση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης