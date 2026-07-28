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Πανευτυχής ο Νίκολας Γιόκιτς: Το άλογό του νίκησε και φέτος την μεγαλύτερη ιπποδρομία στη Σερβία, δείτε βίντεο
SPORTS
Νίκολα Γιόκιτς ιπποδρομίες Άλογο

Πανευτυχής ο Νίκολας Γιόκιτς: Το άλογό του νίκησε και φέτος την μεγαλύτερη ιπποδρομία στη Σερβία, δείτε βίντεο

Δίπλα του ήταν και τα παιδιά του σε μια πολύ όμορφη στιγμή για τον ίδιο

Πανευτυχής ο Νίκολας Γιόκιτς: Το άλογό του νίκησε και φέτος την μεγαλύτερη ιπποδρομία στη Σερβία, δείτε βίντεο
Ο Νίκολα Γιόκιτς λατρεύει τα άλογα και να περνά χρόνο στην πατρίδα του στην offseason γεμίζοντας μπαταρίες για τις σεζόν που έρχονται. Οι αντιδράσεις του όταν παρακολουθεί κούρσα με τα άλογα και κερδίζει το δικό του, κλέβουν την παράσταση.

Αυτό έγινε και το φετινό καλοκαίρι. Τοι άλογό του κέρδισε σε μία κούρσα, σε αγώνες που γίνονται στην πατρίδα του και ο Σέρβος έδειξε την περηφάνια του όταν σήκωσε την κούπα, ενώ το γιόρτασε με σαμπάνιες.

Δίπλα του ήταν και τα παιδιά του σε μια πολύ όμορφη στιγμή. Ο Joker απολαμβάνει τη ζωή στη Σερβία και το δείχνει με κάθε τρόπο πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ για να ηγηθεί κανά των προσπαθειών των Νάγκετς.

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