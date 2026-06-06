Νέα ανακοίνωση και βίντεο κατά Μπαρτζώκα από τον Παναθηναϊκό: «Η υβριστική και απειλητική συμπεριφορά του είναι κανόνας»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν σταμάτησε να απευθύνεται με ένταση στους διαιτητές, ασκώντας πίεση κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού του Πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, μπαίνοντας ακόμη και στον αγωνιστικό χώρο. Κι όμως, δεν δέχθηκε καμία τεχνική ποινή.… pic.twitter.com/CKJqjQK6Vt