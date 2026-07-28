Το πρώτο 24ωρο του Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι: Η φωτογραφία με το άγαλμα του Γουέιντ και η υποδοχή στους Χιτ, δείτε βίντεο
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαϊάμι Χιτ

Το πρώτο 24ωρο του Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι: Η φωτογραφία με το άγαλμα του Γουέιντ και η υποδοχή στους Χιτ, δείτε βίντεο

Ο «Greek Freak» κατέγραψε σε βίντεο άνω των 20 λεπτών τις πρώτες στιγμές της νέας του ζωής στη Φλόριντα

Το πρώτο 24ωρο του Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι: Η φωτογραφία με το άγαλμα του Γουέιντ και η υποδοχή στους Χιτ, δείτε βίντεο
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Τη νέα του ζωή στο Μαϊάμι ως αθλητής των Χιτ παρουσίασε σ' ένα βίντεο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» μετά από την πλούσια καριέρα του στο Μιλγουόκι με τους Μπακς σε 13 χρόνια άλλαξε περιβάλλον και είναι έτοιμος για μια νέα αρχή.

Ξεχωριστή στιγμή στο βίντεο αποτέλεσε η επίσκεψή του έξω από το Kaseya Center, όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε μπροστά από το άγαλμα του Ντουέιν Γουέιντ, ενός από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία των Χιτ. Ο «Greek Freak» περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας, γνώρισε από κοντά τους ανθρώπους του οργανισμού όπως ο Έρικ Σπόελστρα και ο Πατ Ράιλι και πήρε μία πρώτη γεύση από το νέο του περιβάλλον.

Ακόμη, στο βίντεο καταγράφεται επίσης το ταξίδι του προς τη Φλόριντα, οι αντιδράσεις του καθώς διάβαζε τα χιλιάδες μηνύματα των φιλάθλων στα social media, αλλά και η άφιξή του στο Μαϊάμι, συνοδευόμενος από τον εκπρόσωπό του, Γιώργο Πάνου.

Όλα αυτά σ' ένα βίντεο που ξεπερνάει τα 20 λεπτά και αποτυπώνει το πρώτο 24ωρο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

My First Day With The Miami HEAT


Πηγή:www.gazzetta.gr
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