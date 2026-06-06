Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Διετή απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο €100.000 στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ζητά η ΚΑΕ Ολυμπιακός
Διετή απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο €100.000 στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ζητά η ΚΑΕ Ολυμπιακός
Με καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ
Με σημερινή καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας.
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