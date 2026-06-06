Διετή απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο €100.000 στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ζητά η ΚΑΕ Ολυμπιακός
SPORTS
ΚΑΕ Ολυμπιακός Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Διετή απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο €100.000 στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ζητά η ΚΑΕ Ολυμπιακός

Με καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ

Διετή απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο €100.000 στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ζητά η ΚΑΕ Ολυμπιακός
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Με σημερινή καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας.
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