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Η Ελλάδα προοδεύει στο brain gain, τα δύο τρίτα όσων μετανάστευσαν έχουν επιστρέψει, γράφει η Handelsblatt
ΕΛΛΑΔΑ
Brain Gain ΝΔ Γεννήσεις Μισθοί

Η Ελλάδα προοδεύει στο brain gain, τα δύο τρίτα όσων μετανάστευσαν έχουν επιστρέψει, γράφει η Handelsblatt

Σύμφωνα με τη Handelsblatt «από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2019 η συντηρητική κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να αντιστρέψει την κατάσταση» γύρω από το brain drain, παρέχοντας μεταξύ άλλων φορολογικά κίνητρα σε όσους επιστρέφουν, καθώς και επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις

Η Ελλάδα προοδεύει στο brain gain, τα δύο τρίτα όσων μετανάστευσαν έχουν επιστρέψει, γράφει η Handelsblatt
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«Φορολογικά πλεονεκτήματα, επιδοτήσεις, πλατφόρμες εύρεσης εργασίας και διαφημιστικές εκδηλώσεις στο εξωτερικό: η Ελλάδα καταβάλλει μια ασυνήθιστα μεγάλη προσπάθεια για να επανακτήσει καλά καταρτισμένους εξειδικευμένους εργαζόμενους, οι οποίοι εγκατέλειψαν τη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους», γράφει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt.

Κατά το γερμανικό μέσο η επιτυχία στο εγχείρημα του brain gain «είναι αξιοσημείωτη. Σχεδόν τα δύο τρίτα όσων μετανάστευσαν έχουν στο μεταξύ επιστρέψει. Όμως τα οικονομικά κίνητρα παίζουν μόνο δευτερεύοντα ρόλο σε αυτό. Καθοριστικοί είναι πολύ περισσότερο οι οικογενειακοί δεσμοί, η ποιότητα ζωής και η συναισθηματική σύνδεση με την πατρίδα, όπως διαπιστώνεται και σε σχετική μελέτη του ΟΟΣΑ και του ελληνικού Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) που δημοσιεύθηκε προσφάτως».

Σύμφωνα με τη Handelsblatt «από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2019 η συντηρητική κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να αντιστρέψει την κατάσταση» γύρω από το brain drain, παρέχοντας μεταξύ άλλων φορολογικά κίνητρα σε όσους επιστρέφουν, καθώς και επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν τέτοιους εργαζομένους. Μάλιστα, η κυβερνητική στρατηγική δεν εστιάζει μόνο σε στόχους επί της αγοράς εργασίας, αλλά και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

Η μείωση του δείκτη γεννήσεων «λόγω της μετανάστευσης, της υψηλής ανεργίας και των εισοδηματικών απωλειών στα έτη της κρίσης οδηγούν σε μείωση του πληθυσμού που δεν επιβαρύνει μακροπρόθεσμα μόνο τα συνταξιοδοτικά συστήματα, αλλά θέτει επίσης σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη, την οποία χρειάζεται η Ελλάδα για την περαιτέρω μείωση του υψηλού δημόσιου χρέους της. Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, περίπου 734.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Από αυτούς οι 473.000 έχουν στο μεταξύ επιστρέψει […] και σύμφωνα με την κυβέρνηση αντί για brain drain υπάρχει σήμερα πράγματι brain gain: το 2024 ο αριθμός όσων επέστρεψαν ξεπέρασε εκείνον όσων μετανάστευσαν κατά περίπου 20.000 άτομα. Βάσει της μελέτης του ΟΟΣΑ και του ΕΚΤ, περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους που επέστρεψαν είναι μεταξύ 20 και 39 ετών, περίπου το 60% διαθέτει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και το 47% εργάζεται σε επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης».

Την ίδια στιγμή πάντως «η Ελλάδα παραμένει ελάχιστα ανταγωνιστική μισθολογικά», καθώς βάσει των επίσημων ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων «τα εξειδικευμένα στελέχη κερδίζουν κατά μέσο όρο 43% λιγότερα χρήματα εκεί συγκριτικά με τον μέσο όρο της ΕΕ».

Πηγή: Deutsche Welle
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