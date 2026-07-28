Η Ελλάδα προοδεύει στο brain gain, τα δύο τρίτα όσων μετανάστευσαν έχουν επιστρέψει, γράφει η Handelsblatt

Σύμφωνα με τη Handelsblatt «από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2019 η συντηρητική κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να αντιστρέψει την κατάσταση» γύρω από το brain drain, παρέχοντας μεταξύ άλλων φορολογικά κίνητρα σε όσους επιστρέφουν, καθώς και επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις