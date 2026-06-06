Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε βίντεο με το φραστικό επεισόδιο Μπαρτζώκα-Αρώνη: «Κανείς δεν είδε τίποτα;»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε βίντεο με το φραστικό επεισόδιο Μπαρτζώκα-Αρώνη: «Κανείς δεν είδε τίποτα;»
Έντονο φραστικό επεισόδιο έλαβε χώρα λίγο πριν από την flash interview μεταξύ του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Σάββα Αρώνη, το οποίο και δημοσίευσε σε σχετικό βίντεο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Επεισοδιακό ήταν το game 2 της σειράς τελικών της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, αφού με το τέλος του αγώνα είχαμε σοβαρές καταγγελίες εκατέρωθεν και ανακοινώσεις από τις δύο ομάδες, με επίκεντρο τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ με σχετικό βίντεο που ανέβασε στα social media αποτυπώνεται τα όσα ειπώθηκαν μεταξύ του προπονητή του Ολυμπιακού και του Σάββα Αρώνη στον χώρο έξω από τα αποδυτήρια και λίγο πριν πάει ο Μπαρτζώκας στην Flash Intrerview.
Συγκεκριμένα ακούστηκε να λέγεται:
-: «Μ@@@α γ@@@ω το σπίτι σας»
-: «Μίλα καλύτερα, ε;»
-: «Όχι δεν μιλάω καλύτερα, να βγάλεις τον σκασμό, βγάλε τον σκασμό»
-: «Να σέβεσαι την ομάδα, και εμάς μας βρίζουν»
-: «Στα α@@@α μου, αντε καραγκιόζη»
Μαζί με το βίντεο ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέφερε:
«Κανείς δεν είδε τίποτα Λεπενιώτη;
Ο ευγενής προπονητής του Ολυμπιακού προς τον Σάββα Αρώνη που 35 χρόνια δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα σε κανέναν.
Ο βαθύπλουτος αριστερός με γλώσσα πεζοδρομίου του λιμανιού.
Απαραίτητη διεξαγωγή του επόμενου αγώνα χωρίς την παρουσία του ανθρώπου που όπου πάει βρίζει και επιτίθεται σε Παναγίες, παιδιά, γυναίκες και ό,τι άλλο υπάρχει.
Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ με σχετικό βίντεο που ανέβασε στα social media αποτυπώνεται τα όσα ειπώθηκαν μεταξύ του προπονητή του Ολυμπιακού και του Σάββα Αρώνη στον χώρο έξω από τα αποδυτήρια και λίγο πριν πάει ο Μπαρτζώκας στην Flash Intrerview.
Συγκεκριμένα ακούστηκε να λέγεται:
-: «Μ@@@α γ@@@ω το σπίτι σας»
-: «Μίλα καλύτερα, ε;»
-: «Όχι δεν μιλάω καλύτερα, να βγάλεις τον σκασμό, βγάλε τον σκασμό»
-: «Να σέβεσαι την ομάδα, και εμάς μας βρίζουν»
-: «Στα α@@@α μου, αντε καραγκιόζη»
Μαζί με το βίντεο ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέφερε:
«Κανείς δεν είδε τίποτα Λεπενιώτη;
Ο ευγενής προπονητής του Ολυμπιακού προς τον Σάββα Αρώνη που 35 χρόνια δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα σε κανέναν.
Ο βαθύπλουτος αριστερός με γλώσσα πεζοδρομίου του λιμανιού.
Απαραίτητη διεξαγωγή του επόμενου αγώνα χωρίς την παρουσία του ανθρώπου που όπου πάει βρίζει και επιτίθεται σε Παναγίες, παιδιά, γυναίκες και ό,τι άλλο υπάρχει.
Και βέβαια απολαμβάνει την ασυλία τουλάχιστον βουλευτή».
Λίγο αργότερα έκανε και νέα ανάρτηση στην οποία έγραφε: «Επίσης εδώ και κάποιες ώρες ετοιμάζεται ένα βίντεο με όλες τις εντός γηπέδου αλλά και γύρω-γύρω (κάγκελα κτλ) φορές που έχει μείνει ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ σε αντίθεση με άλλους ανθρώπους του μπάσκετ που τιμωρούνται πάντα παραδειγματικά. Λίγη υπομονή μόνο, διότι το υλικό είναι ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ».
Δείτε το βίντεο
Η ανακοίνωση του επίσημου Παναθηναϊκού κατά Λεπενιώτη και Μπαρτζώκα:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μ@@@@@ φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος - υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή.»
Λίγο αργότερα έκανε και νέα ανάρτηση στην οποία έγραφε: «Επίσης εδώ και κάποιες ώρες ετοιμάζεται ένα βίντεο με όλες τις εντός γηπέδου αλλά και γύρω-γύρω (κάγκελα κτλ) φορές που έχει μείνει ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ σε αντίθεση με άλλους ανθρώπους του μπάσκετ που τιμωρούνται πάντα παραδειγματικά. Λίγη υπομονή μόνο, διότι το υλικό είναι ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανακοίνωση του επίσημου Παναθηναϊκού κατά Λεπενιώτη και Μπαρτζώκα:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μ@@@@@ φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος - υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή.»
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