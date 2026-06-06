Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε βίντεο με το φραστικό επεισόδιο Μπαρτζώκα-Αρώνη: «Κανείς δεν είδε τίποτα;»

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Και βέβαια απολαμβάνει την ασυλία τουλάχιστον βουλευτή».Λίγο αργότερα έκανε και νέα ανάρτηση στην οποία έγραφε: «Επίσης εδώ και κάποιες ώρες ετοιμάζεται ένα βίντεο με όλες τις εντός γηπέδου αλλά και γύρω-γύρω (κάγκελα κτλ) φορές που έχει μείνει ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ σε αντίθεση με άλλους ανθρώπους του μπάσκετ που τιμωρούνται πάντα παραδειγματικά. Λίγη υπομονή μόνο, διότι το υλικό είναι ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ».«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μ@@@@@ φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος - υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή.»