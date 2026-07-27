Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γίνεται ηθοποιός και παραγωγός σε τηλεοπτική σειρά
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γίνεται ηθοποιός και παραγωγός σε τηλεοπτική σειρά
Πληροφορίες θέλουν γνωστούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου να συμμετέχουν στη σειρά, ανάμεσά τους και τον Τιερί Ανρί
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να κάνει αίσθηση και εκτός αγωνιστικών χώρων.
Ο 41χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ θα είναι ο παραγωγός σε τηλεοπτική σειρά με θέμα το ποδόσφαιρο ενώ είναι εξαιρετικά πιθανό να βρεθεί και μπροστά από την κάμερα σε κάποιο από τα επεισόδια.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αγγλία, η σειρά θα λέγεται «Day 1s» και πρωταγωνιστής θα είναι ο γνωστός ηθοποιός Ντέμιαν Λιούις. Γνωστός φυσικά από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «Homeland».
Η σειρά θα πραγματεύεται τη ζωή ενός ατζέντη ποδοσφαιριστών και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ήδη έχουν γίνει συζητήσεις με μεγάλες πλατφόρμες.
Κάποιες πληροφορίες θέλουν γνωστούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου να συμμετέχουν στη σειρά, ανάμεσά τους και τον Τιερί Ανρί.
Ο 41χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ θα είναι ο παραγωγός σε τηλεοπτική σειρά με θέμα το ποδόσφαιρο ενώ είναι εξαιρετικά πιθανό να βρεθεί και μπροστά από την κάμερα σε κάποιο από τα επεισόδια.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αγγλία, η σειρά θα λέγεται «Day 1s» και πρωταγωνιστής θα είναι ο γνωστός ηθοποιός Ντέμιαν Λιούις. Γνωστός φυσικά από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «Homeland».
Η σειρά θα πραγματεύεται τη ζωή ενός ατζέντη ποδοσφαιριστών και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ήδη έχουν γίνει συζητήσεις με μεγάλες πλατφόρμες.
Κάποιες πληροφορίες θέλουν γνωστούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου να συμμετέχουν στη σειρά, ανάμεσά τους και τον Τιερί Ανρί.
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