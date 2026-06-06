Ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά Μπαρτζώκα-Λεπενιώτη: «Η ανοχή τελείωσε»
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Δημήτρης Γιαννακόπουλος Γιώργος Μπαρτζώκας

Ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά Μπαρτζώκα-Λεπενιώτη: «Η ανοχή τελείωσε»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει τους Νίκο Λεπενιώτη και Γιώργο Μπαρτζώκα για όσα συνέβησαν στο χθεσινό game 2 των τελικών 

Ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά Μπαρτζώκα-Λεπενιώτη: «Η ανοχή τελείωσε»
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση το απόγευμα του Σαββάτου (6/6), μερικές ώρες μετά το φινάλε του Game 2 των τελικών της Stoiximan Basket League με τον Ολυμπιακό, στρέφοντας τα βέλη της προς τους Νίκο Λεπενιώτη και Γιώργο Μπαρτζώκα.

Αναλυτική η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μ@@@@ φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος – υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή».
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