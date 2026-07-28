Βίντεο ντοκουμέντο από τη «Μαφία των Χανίων»: Πυροβολούσαν με Καλάσνικοφ σε γλέντι δίπλα στην ορχήστρα ενώ τα όπλα περνούσαν από χέρι σε χέρι
Βίντεο ντοκουμέντο από τη «Μαφία των Χανίων»: Πυροβολούσαν με Καλάσνικοφ σε γλέντι δίπλα στην ορχήστρα ενώ τα όπλα περνούσαν από χέρι σε χέρι
Στο χώρο του γλεντιού παρευρίσκονται δεκάδες άτομα, ενώ στην κατοχή παρευρισκόμενων εμφανίζονται πιστόλια και αυτόματα όπλα, τα οποία περνούν από χέρι σε χέρι - Η οργάνωση χρησιμοποιούσε κοινωνικές εκδηλώσεις για την επίδειξη οπλισμού
Βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει την επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργούσε η Μαφία των Χανίων κάθε φορά που ήθελε να «διαφημίσει» το οπλοστάσιο της, αδιαφορώντας για τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να είχαν οι πράξεις τους. Οι συνεχείς ριπές με πυροβόλα και αυτόματα όπλα κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, μπροστά στα μάτια των καλεσμένων και ενώ η ορχήστρα συνεχίζει να παίζει, είναι ενδεικτική της κατάστασης που πλαισίωνε τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Στο οπτικοακουστικό υλικό που παρουσιάζει το prototema.gr διακρίνεται ένας άνδρας να κινεί τα χέρια του στον ρυθμό των πυροβολισμών, ενώ η ορχήστρα συνεχίζει να παίζει μουσική χωρίς διακοπή. Στο χώρο του γλεντιού παρευρίσκονται δεκάδες άτομα, ενώ στην κατοχή παρευρισκόμενων εμφανίζονται πιστόλια και αυτόματα όπλα, τα οποία περνούν από χέρι σε χέρι.
Το συγκεκριμένο υλικό καταγράφηκε λίγες ημέρες πριν από τη ευρεία αστυνομική επιχείρηση της 31ης Αυγούστου 2025, κατά την οποία η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ, την ΕΚΑΜ Κρήτης και το ΤΑΕ, προχώρησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 49 άτομα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος συνολικά 90 προσώπων. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, σημαντικός αριθμός πυρομαχικών καθώς και οχήματα. Τα μέλη της οργάνωσης αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών και οπλισμού, εκβιάσεις και άλλα κακουργήματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η οργάνωση χρησιμοποιούσε κοινωνικές εκδηλώσεις για την επίδειξη οπλισμού. Οι πυροβολισμοί λειτουργούσαν ως μέσο επίδειξης ισχύος, αλλά και ως τρόπος προβολής του διαθέσιμου οπλισμού σε υποψήφιους αγοραστές. Το εν λόγω βίντεο, μαζί με άλλα ψηφιακά ευρήματα που ανακτήθηκαν από τις συσκευές των εμπλεκομένων, συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία ως αποδεικτικό υλικό.
Στο οπτικοακουστικό υλικό που παρουσιάζει το prototema.gr διακρίνεται ένας άνδρας να κινεί τα χέρια του στον ρυθμό των πυροβολισμών, ενώ η ορχήστρα συνεχίζει να παίζει μουσική χωρίς διακοπή. Στο χώρο του γλεντιού παρευρίσκονται δεκάδες άτομα, ενώ στην κατοχή παρευρισκόμενων εμφανίζονται πιστόλια και αυτόματα όπλα, τα οποία περνούν από χέρι σε χέρι.
Το συγκεκριμένο υλικό καταγράφηκε λίγες ημέρες πριν από τη ευρεία αστυνομική επιχείρηση της 31ης Αυγούστου 2025, κατά την οποία η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ, την ΕΚΑΜ Κρήτης και το ΤΑΕ, προχώρησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 49 άτομα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος συνολικά 90 προσώπων. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, σημαντικός αριθμός πυρομαχικών καθώς και οχήματα. Τα μέλη της οργάνωσης αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών και οπλισμού, εκβιάσεις και άλλα κακουργήματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η οργάνωση χρησιμοποιούσε κοινωνικές εκδηλώσεις για την επίδειξη οπλισμού. Οι πυροβολισμοί λειτουργούσαν ως μέσο επίδειξης ισχύος, αλλά και ως τρόπος προβολής του διαθέσιμου οπλισμού σε υποψήφιους αγοραστές. Το εν λόγω βίντεο, μαζί με άλλα ψηφιακά ευρήματα που ανακτήθηκαν από τις συσκευές των εμπλεκομένων, συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία ως αποδεικτικό υλικό.
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