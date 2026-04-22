Νιουκάστλ στο… κόλπο για Τζόλη – «Κλειδί» η πώληση βασικού παίκτη

Κλείσιμο

Ωστόσο, ο μεταγραφικός σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν… τρέχει και το όνομα του Χρήστου Τζόλη εμπλέκεται σε αυτόν.Παρά την ανησυχία στο εσωτερικό του συλλόγου που είναι έντονη, ωστόσο ο Έντι Χάου εξακολουθεί να δηλώνει πως έχει τη στήριξη της διοίκησης, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται στο τέλος της σεζόν.Στο «ραντάρ» της Νιουκάστλ ο ΤζόληςΠαρά τη μέτρια πορεία της και τη 14η θέση στη βαθμολογία, βρίσκεται πέντε βαθμούς πίσω από την Έβερτον, ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «SportsBoom», ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στη λίστα των εξτρέμ που εξετάζει η Νιουκάστλ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.Καθοριστικό ρόλο για τη κίνηση του Τζόλη, παίζει το μέλλον του Άντονι Γκόρντον, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο της Μπάγερν Μονάχου αλλά και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σε περίπτωση πώλησής του, η Νιουκάστλ θα κινηθεί για την απόκτηση ενός νεαρού εξτρέμ με παρόμοια χαρακτηριστικά.Ο Τζόλης πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, έχοντας 26 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με απολογισμό εννέα γκολ και 13 ασίστ.Στα πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ συνεχίζει στο ίδιο υψηλό επίπεδο, μετρώντας ήδη συμμετοχή σε πέντε γκολ (δύο γκολ και τρεις ασίστ), γεγονός που έχει ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον των Άγγλων.Η δύσκολη περίπτωση ΤζόληΗ απόκτησή του μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 και η αξία του αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, με την Κλαμπ Μπριζ να αναμένεται να ζητήσει ακόμη περισσότερα για την παραχώρησή του.Την ίδια στιγμή, η Νιουκάστλ δεν «παίζει» μόνη της, καθώς ενδιαφέρον υπάρχει και από την Κρίσταλ Πάλας, αλλά και τη Λιντς, εφόσον παραμείνει στην Πρέμιερ Λιγκ, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα.Το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται ιδιαίτερα «θερμό» για την υπόθεση του Έλληνα εξτρέμ, με το όνομά του να βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα αρκετών αγγλικών συλλόγων.