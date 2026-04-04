Ο ΠΑΟΚ αγχώθηκε αλλά νίκησε στο φινάλε με 93-90 την Καρδίτσα
ΠΑΟΚ Καρδίτσα Basket League

Η Καρδίτσα είχε τον έλεγχο ως τα μισά της τέταρτης περιόδου, όμως ο ΠΑΟΚ έφτασε στη νίκη με 93-90 για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL

Δύσκολη, αλλά πολύτιμη νίκη για τον ΠΑΟΚ που έμεινε σε τροχιά τετράδας στη Stoiximan GBL.

Η Καρδίτσα είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 18-26, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μπράντον Τζέφερσον. Ο Αμερικανός γκαρντ κουβάλησε επιθετικά τους Θεσσαλούς, σημειώνοντας 11 πόντους με 3/5 τρίποντα σε αυτό το διάστημα για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, που μοίρασε έξι ασίστ για δύο λάθη. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ είχε 6/14 σουτ εντός πεδιάς (4/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα).






Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 38-41 με τον Μπεν Μουρ, ωστόσο η Καρδίτσα πήγε στα αποδυτήρια με υπέρ της 40-46, με τον Αλεξάντερ Μάντσεν να μπαίνει στην εξίσωση στο σκοράρισμα. Πάντως, ο Ντεβόντε Άπσον ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, τελειώνοντας τη φάση με κάρφωμα για το 40-50 στο 21'. Ο ΠΑΟΚ πίεσε, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι προηγούνταν με 64-70 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Η αντίδραση των «ασπρόμαυρων» ήρθε στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Μπράντον Τζέφερσον να ευστοχεί σε τρίποντο για το 71-75 και τον ΠΑΟΚ να τρέχει σερί 11-0 για το 82-75 στο 35'. Η Καρδίτσα πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους για το 82-82, ωστόσο ο ΠΑΟΚ ανέκτησε άμεσα το προβάδισμα, κάνοντας σωστή διαχείριση ως το φινάλε και επικρατώντας με 93-90.


Τα δεκάλεπτα: 18-26, 40-46, 64-70, 93-90.

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

