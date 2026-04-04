Ο ΠΑΟΚ αγχώθηκε αλλά νίκησε στο φινάλε με 93-90 την Καρδίτσα
Η Καρδίτσα είχε τον έλεγχο ως τα μισά της τέταρτης περιόδου, όμως ο ΠΑΟΚ έφτασε στη νίκη με 93-90 για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL
Δύσκολη, αλλά πολύτιμη νίκη για τον ΠΑΟΚ που έμεινε σε τροχιά τετράδας στη Stoiximan GBL.
Η Καρδίτσα είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 18-26, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μπράντον Τζέφερσον. Ο Αμερικανός γκαρντ κουβάλησε επιθετικά τους Θεσσαλούς, σημειώνοντας 11 πόντους με 3/5 τρίποντα σε αυτό το διάστημα για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, που μοίρασε έξι ασίστ για δύο λάθη. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ είχε 6/14 σουτ εντός πεδιάς (4/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα).
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 38-41 με τον Μπεν Μουρ, ωστόσο η Καρδίτσα πήγε στα αποδυτήρια με υπέρ της 40-46, με τον Αλεξάντερ Μάντσεν να μπαίνει στην εξίσωση στο σκοράρισμα. Πάντως, ο Ντεβόντε Άπσον ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, τελειώνοντας τη φάση με κάρφωμα για το 40-50 στο 21'. Ο ΠΑΟΚ πίεσε, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι προηγούνταν με 64-70 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.
Η αντίδραση των «ασπρόμαυρων» ήρθε στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Μπράντον Τζέφερσον να ευστοχεί σε τρίποντο για το 71-75 και τον ΠΑΟΚ να τρέχει σερί 11-0 για το 82-75 στο 35'. Η Καρδίτσα πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους για το 82-82, ωστόσο ο ΠΑΟΚ ανέκτησε άμεσα το προβάδισμα, κάνοντας σωστή διαχείριση ως το φινάλε και επικρατώντας με 93-90.
Τα δεκάλεπτα: 18-26, 40-46, 64-70, 93-90.
