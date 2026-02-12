Ποιος είναι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, όταν δεν φορτώνει τα καλάθια με πόντους: Το πτυχίο στα Οικονομικά, οι επενδυτικές συμβουλές και ο «Σλάι»
Ποιος είναι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, όταν δεν φορτώνει τα καλάθια με πόντους: Το πτυχίο στα Οικονομικά, οι επενδυτικές συμβουλές και ο «Σλάι»
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού έχει πτυχίο στα οικονομικά, αγαπά τις γάτες, είναι vegan και μια... μηχανή πάνω στα παρκέ
Όλη η Ευρώπη... παραμιλάει για την «βόμβα» που ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, για τη μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό, η οποία αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Ο γεννημένος το 1994 Αμερικανός έχει τεράστιο ταλέντο στο να μετρά καλάθια στην αντίπαλη ρακέτα, όμως είναι και από τις περιπτώσεις που ένας άνθρωπος δεν προσδιορίζεται από το βασικό του επάγγελμα, αλλά έχει πολύ περισσότερες πτυχές.
Το πρώτο πράγμα που πολλοί δεν ξέρουν για εκείνον είναι η αλλαγή του ονόματός του. Αρχικά, στην πρώτη του εμφάνιση στην Euroleague με την Ζάλγκιρις, η φανέλα του έγραφε απλά, Χέιζ.
Το Ντέιβις προστέθηκε αργότερα, τη σεζόν 2021-22, όταν μετακόμισε στη Μπαρτσελόνα. Εκεί ζήτησε να μπει και το Ντέιβις για να τιμήσει τον πατριό του, Άλμπερτ Ντέιβις, που παντρεύτηκε τη μητέρα του, όταν εκείνη χώρισε με τον πατέρα του.
Ο ίδιος μιλά πάντα με τα καλύτερα λόγια για εκείνον: «Σε όσους με ρωτούν γιατί άλλαξα το επίθετό μου, τους απαντώ, επειδή ο θετός μου πατέρας ήταν ο σπουδαιότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου».
Το πτυχίο στα οικονομικά και οι κοινωνικοί προβληματισμοί
Όσον αφορά στη ζωή του εκτός του μπάσκετ, ο Χέιζ-Ντέιβις είναι ένας άνθρωπος πολύ μορφωμένος, με κοινωνική ευαισθησία για τον συνάνθρωπο και βαθιά γνώση Οικονομικών, καθώς αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν με πτυχίο στο «Business Finance & Investment Banking».
Ο γεννημένος το 1994 Αμερικανός έχει τεράστιο ταλέντο στο να μετρά καλάθια στην αντίπαλη ρακέτα, όμως είναι και από τις περιπτώσεις που ένας άνθρωπος δεν προσδιορίζεται από το βασικό του επάγγελμα, αλλά έχει πολύ περισσότερες πτυχές.
Το πρώτο πράγμα που πολλοί δεν ξέρουν για εκείνον είναι η αλλαγή του ονόματός του. Αρχικά, στην πρώτη του εμφάνιση στην Euroleague με την Ζάλγκιρις, η φανέλα του έγραφε απλά, Χέιζ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το Ντέιβις προστέθηκε αργότερα, τη σεζόν 2021-22, όταν μετακόμισε στη Μπαρτσελόνα. Εκεί ζήτησε να μπει και το Ντέιβις για να τιμήσει τον πατριό του, Άλμπερτ Ντέιβις, που παντρεύτηκε τη μητέρα του, όταν εκείνη χώρισε με τον πατέρα του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο ίδιος μιλά πάντα με τα καλύτερα λόγια για εκείνον: «Σε όσους με ρωτούν γιατί άλλαξα το επίθετό μου, τους απαντώ, επειδή ο θετός μου πατέρας ήταν ο σπουδαιότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το πτυχίο στα οικονομικά και οι κοινωνικοί προβληματισμοί
Όσον αφορά στη ζωή του εκτός του μπάσκετ, ο Χέιζ-Ντέιβις είναι ένας άνθρωπος πολύ μορφωμένος, με κοινωνική ευαισθησία για τον συνάνθρωπο και βαθιά γνώση Οικονομικών, καθώς αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν με πτυχίο στο «Business Finance & Investment Banking».
Όπως είναι φυσικό, ξέρει πολύ καλά να διαχειρίζεται τα μεγάλα ποσά που έχει βγάλει από το μπάσκετ. Στο πανεπιστήμιο εξάσκησε -όπως ο ίδιος έχει πει, εντός και εκτός παρκέ- το να είναι το μυαλό της ομάδας ή της τάξης του.
Ο τρόπος παιχνιδιού του το φανερώνει αυτό, καθώς ποτέ δεν παίρνει βεβιασμένες αποφάσεις και κάνει πάντα... οικονομία στα σουτ. Άργησε να γίνει σταρ σε υψηλό επίπεδο αλλά, όταν το έκανε, έγινε κατευθείαν κυνικός ως προς αυτό, ακολουθώντας μία άλλη κοσμοθεωρία και όχι εκείνη του απόμακρου celebrity.
Αν «σερφάρει» κανείς στην προσωπική του σελίδα στα social media θα βρει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες αλλά και σελίδα με συνδρομητές, όπου με αντίτιμο ένα ποσό μπορούν να αποκτήσουν προσωπικά brand του Ντέιβις, είτε κάποιο βίντεο με συμβουλές life coaching ή οικονομικές και επενδυτικές.
Ξέχωρα από τον αθλητισμό, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι από τους λίγους παίκτες που μιλούν ανοιχτά για κοινωνικά ζητήματα, που γράφουν άρθρα, που στέκονται άνετα μπροστά σε μικρόφωνα χωρίς να καταφεύγουν σε κλισέ.
Το 2024, η συμπερίληψή του στην ομάδα προπόνησης της Ολυμπιακής Ομάδας των ΗΠΑ ήταν μια έμμεση αναγνώριση όχι μόνο της αγωνιστικής του αξίας, αλλά και του επαγγελματισμού του.
Σλάι, η γκρι μεγάλη αγάπη του Χέιζ-Ντέιβις
Ο Ντέιβις έχει όμως και μία ακόμα μεγάλη αγάπη, ένα κοινό που τον ενώνει και με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
Πρόκειται για μία γκρι γάτα, τον Σλάι, η οποία τον ακολουθεί παντού, με αποτέλεσμα να θεωρείται η «γκρι σκιά» του.
Ο Αμερικανός έχει δημοσιεύσει πολλές φορές βίντεο, όπου ο Σλάι κάθεται στον ώμο του, του μιλάει και συζητάνε για τη μέρα τους, ενώ κάνουν πάρα πολλά πράγματα μαζί, όπως να... πλένουν τα δόντια τους.
Μένει να δούμε αν θα κάνει παρέα με τον γάτο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τον Φρι...
Λάτρης των ταξιδιών και της βίγκαν διατροφής
Το προφίλ του Χέις-Ντέιβις στο Instagram είναι γεμάτο με φωτογραφίες και πλάνα από τα ταξίδια της ζωής του στα οποία δίνει τεράστια σημασία.
Είναι άνθρωπος με μεγάλη περιέργεια για τις διαφορετικές κουλτούρες και έχει σεβασμό για κάθε άνθρωπο απ' όπου κι αν προέρχεται. Μάλιστα, σε κάθε δημοσίευση σε κάθε πόλη, αναφέρει μερικά χαρακτηριστικά της, για να μαθαίνουν και οι φαν του.
Όπως έκανε π.χ. από τη Θεσσαλονίκη, όταν φωτογραφήθηκε μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Αγαπάει επίσης την βίγκαν διατροφή, είναι βίγκαν από το 2019 και μέρος της δουλειάς του είναι πολλές φορές είτε να διαφημίζει συνταγές με αυτή την κατεύθυνση, ή να προμοτάρει εταιρείες με βίγκαν προϊόντα.
Μάλιστα, κάποια στιγμή είχε βρεθεί στην Αθήνα και επισκέφθηκε ένα εστιατόρια στο κέντρο, το οποίο αποθέωσε για την καινοτομία των συνταγών του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο τρόπος παιχνιδιού του το φανερώνει αυτό, καθώς ποτέ δεν παίρνει βεβιασμένες αποφάσεις και κάνει πάντα... οικονομία στα σουτ. Άργησε να γίνει σταρ σε υψηλό επίπεδο αλλά, όταν το έκανε, έγινε κατευθείαν κυνικός ως προς αυτό, ακολουθώντας μία άλλη κοσμοθεωρία και όχι εκείνη του απόμακρου celebrity.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αν «σερφάρει» κανείς στην προσωπική του σελίδα στα social media θα βρει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες αλλά και σελίδα με συνδρομητές, όπου με αντίτιμο ένα ποσό μπορούν να αποκτήσουν προσωπικά brand του Ντέιβις, είτε κάποιο βίντεο με συμβουλές life coaching ή οικονομικές και επενδυτικές.
Ξέχωρα από τον αθλητισμό, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι από τους λίγους παίκτες που μιλούν ανοιχτά για κοινωνικά ζητήματα, που γράφουν άρθρα, που στέκονται άνετα μπροστά σε μικρόφωνα χωρίς να καταφεύγουν σε κλισέ.
Το 2024, η συμπερίληψή του στην ομάδα προπόνησης της Ολυμπιακής Ομάδας των ΗΠΑ ήταν μια έμμεση αναγνώριση όχι μόνο της αγωνιστικής του αξίας, αλλά και του επαγγελματισμού του.
Σλάι, η γκρι μεγάλη αγάπη του Χέιζ-Ντέιβις
Ο Ντέιβις έχει όμως και μία ακόμα μεγάλη αγάπη, ένα κοινό που τον ενώνει και με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
Πρόκειται για μία γκρι γάτα, τον Σλάι, η οποία τον ακολουθεί παντού, με αποτέλεσμα να θεωρείται η «γκρι σκιά» του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Αμερικανός έχει δημοσιεύσει πολλές φορές βίντεο, όπου ο Σλάι κάθεται στον ώμο του, του μιλάει και συζητάνε για τη μέρα τους, ενώ κάνουν πάρα πολλά πράγματα μαζί, όπως να... πλένουν τα δόντια τους.
Μένει να δούμε αν θα κάνει παρέα με τον γάτο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τον Φρι...
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λάτρης των ταξιδιών και της βίγκαν διατροφής
Το προφίλ του Χέις-Ντέιβις στο Instagram είναι γεμάτο με φωτογραφίες και πλάνα από τα ταξίδια της ζωής του στα οποία δίνει τεράστια σημασία.
Είναι άνθρωπος με μεγάλη περιέργεια για τις διαφορετικές κουλτούρες και έχει σεβασμό για κάθε άνθρωπο απ' όπου κι αν προέρχεται. Μάλιστα, σε κάθε δημοσίευση σε κάθε πόλη, αναφέρει μερικά χαρακτηριστικά της, για να μαθαίνουν και οι φαν του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όπως έκανε π.χ. από τη Θεσσαλονίκη, όταν φωτογραφήθηκε μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Αγαπάει επίσης την βίγκαν διατροφή, είναι βίγκαν από το 2019 και μέρος της δουλειάς του είναι πολλές φορές είτε να διαφημίζει συνταγές με αυτή την κατεύθυνση, ή να προμοτάρει εταιρείες με βίγκαν προϊόντα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μάλιστα, κάποια στιγμή είχε βρεθεί στην Αθήνα και επισκέφθηκε ένα εστιατόρια στο κέντρο, το οποίο αποθέωσε για την καινοτομία των συνταγών του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα