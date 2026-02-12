Ποιος είναι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, όταν δεν φορτώνει τα καλάθια με πόντους: Το πτυχίο στα Οικονομικά, οι επενδυτικές συμβουλές και ο «Σλάι»