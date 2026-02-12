Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Χέιζ Ντέιβις
Παναθηναϊκός Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Χέιζ Ντέιβις

Ο Αμερικανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Χέιζ Ντέιβις
Μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού και με τη βούλα είναι ο Χέιζ - Ντέιβις. 

Ο Αμερικανός φόργουορντ συμφώνησε σε όλα με τον Παναθηναϊκό, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, και ανακοινώθηκε επίσημα. 

Την συμφωνία με τον παίκτη ανακοίνωσε τις πρώτες  ώρες της Πέμπτης ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με βίντεο στα social media και λίγες ώρες έγινε και επίσημο. 

O Χέιζ - Ντέιβις που έμεινε ελεύθερος από το NBA επιστρέφει στην Ευρώπη και στη Euroleague μετά από λίγους μήνες. Θυμίζουμε το 2025 ήταν MVP του Final-4 της Euroleague όταν στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρ.

Ο παίκτης αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να ξεκινήσει προπονήσεις και όπως όλα δείχνουν θα κάνει ντεμπούτο στο Final-8 του Κυπέλλου της Κρήτης όπου όπως όλα δείχνουν θα έχουμε τελικό Ολυμπιακού - Παναθηναϊκό το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός 

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια».
