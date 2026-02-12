Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Χέιζ Ντέιβις
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Χέιζ Ντέιβις
Ο Αμερικανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών
Μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού και με τη βούλα είναι ο Χέιζ - Ντέιβις.
Ο Αμερικανός φόργουορντ συμφώνησε σε όλα με τον Παναθηναϊκό, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, και ανακοινώθηκε επίσημα.
Την συμφωνία με τον παίκτη ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες της Πέμπτης ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με βίντεο στα social media και λίγες ώρες έγινε και επίσημο.
O Χέιζ - Ντέιβις που έμεινε ελεύθερος από το NBA επιστρέφει στην Ευρώπη και στη Euroleague μετά από λίγους μήνες. Θυμίζουμε το 2025 ήταν MVP του Final-4 της Euroleague όταν στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρ.
Ο παίκτης αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να ξεκινήσει προπονήσεις και όπως όλα δείχνουν θα κάνει ντεμπούτο στο Final-8 του Κυπέλλου της Κρήτης όπου όπως όλα δείχνουν θα έχουμε τελικό Ολυμπιακού - Παναθηναϊκό το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια».
Στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Χέιζ-Ντέιβις— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 12, 2026
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
Nigel Hayes-Davis joins Panathinaikos BC AKTOR
Panathinaikos BC AKTOR… pic.twitter.com/zeRC6o4UGz
