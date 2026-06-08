Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές μετά τα πλήγματα μεταξύ Ισραήλ και Ιράν
Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές μετά τα πλήγματα μεταξύ Ισραήλ και Ιράν
Μέση Ανατολή, πετρέλαιο και επιτόκια πιέζουν τις μετοχές
Σε κλοιό έντονων γεωπολιτικών και μακροοικονομικών πιέσεων εισέρχονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, ακολουθώντας το βαρύ κλίμα της Ασίας. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ και το Ιράν να ανταλλάσσουν πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, θέτει υπό πρωτοφανή αμφισβήτηση την ήδη εύθραυστη εκεχειρία και πυροδοτεί ένα τριπλό μέτωπο ανησυχίας για τους επενδυτές: γεωπολιτικό ρίσκο, πετρελαϊκό σοκ και στροφή των κεντρικών τραπεζών προς αυστηρότερη νομισματική πολιτική.
Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,55% και διαπραγματεύεται στις 619,26 μονάδες. Ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,88% στις 24.556,79 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,11% στις 10.357 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,66% στις 8.163,75 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει απώλειες 0,12% στις 49.835,50 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί κατά 0,66% στις 18.223,20 μονάδες.
Οι διεθνείς αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια καταιγίδα αρνητικών ειδήσεων που δοκιμάζει τις αντοχές του πρόσφατου bull market. Το πετρέλαιο τύπου Brent κατέγραψε άλμα 4,8%, ξεπερνώντας τα 97,50 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος πυροδοτήθηκε από τα αντίποινα του Ισραήλ, το οποίο έπληξε στρατιωτικούς στόχους εντός του Ιράν μετά τις πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης, αγνοώντας τις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αυτοσυγκράτηση. Οι ακριβότερες τιμές της ενέργειας, σε συνδυασμό με τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, ενισχύουν τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού, οδηγώντας τους επενδυτές να στοιχηματίζουν πλέον ανοιχτά σε νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Fed.
Οι ασιατικές μετοχές κατέγραψαν βουτιά, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να «καταρρέει» 8%. Η διόρθωση στον κλάδο του AI, σε συνδυασμό με την υπερπροσφορά νέων μετοχών από εταιρείες που αναζητούν κεφάλαια για τις τεχνολογικές τους φιλοδοξίες, προκαλεί νευρικότητα και στη Wall Street, όπου ο Nasdaq προέρχεται από τη μεγαλύτερη πτώση του τον τελευταίο χρόνο.
Οι ρευστοποιήσεις δεν περιορίζονται στις μετοχές. Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα διεύρυναν τις απώλειές τους, με την απόδοση του 10ετούς να «σκαρφαλώνει» στο 4,57%, ενώ πιέσεις δέχθηκαν και τα ομόλογα σε Ιαπωνία και Ινδονησία. Παράλληλα, ο χρυσός υποχώρησε κατά 1% στα 4.285 δολάρια ανά ουγγιά.
Στον αντίποδα, το Bitcoin κατέγραψε άνοδο 1,5% πέριξ των 63.000 δολαρίων, ανακτώντας το ψυχολογικό όριο των 60.000 δολαρίων που είχε χάσει προσωρινά την Παρασκευή. Παρ’ όλα αυτά, το δημοφιλές κρυπτονόμισμα παραμένει περίπου 50% χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά των 126.000 δολαρίων που είχε σημειώσει τον περασμένο Οκτώβριο.
Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,55% και διαπραγματεύεται στις 619,26 μονάδες. Ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,88% στις 24.556,79 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,11% στις 10.357 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,66% στις 8.163,75 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει απώλειες 0,12% στις 49.835,50 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί κατά 0,66% στις 18.223,20 μονάδες.
Οι διεθνείς αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια καταιγίδα αρνητικών ειδήσεων που δοκιμάζει τις αντοχές του πρόσφατου bull market. Το πετρέλαιο τύπου Brent κατέγραψε άλμα 4,8%, ξεπερνώντας τα 97,50 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος πυροδοτήθηκε από τα αντίποινα του Ισραήλ, το οποίο έπληξε στρατιωτικούς στόχους εντός του Ιράν μετά τις πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης, αγνοώντας τις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αυτοσυγκράτηση. Οι ακριβότερες τιμές της ενέργειας, σε συνδυασμό με τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, ενισχύουν τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού, οδηγώντας τους επενδυτές να στοιχηματίζουν πλέον ανοιχτά σε νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Fed.
Οι ασιατικές μετοχές κατέγραψαν βουτιά, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να «καταρρέει» 8%. Η διόρθωση στον κλάδο του AI, σε συνδυασμό με την υπερπροσφορά νέων μετοχών από εταιρείες που αναζητούν κεφάλαια για τις τεχνολογικές τους φιλοδοξίες, προκαλεί νευρικότητα και στη Wall Street, όπου ο Nasdaq προέρχεται από τη μεγαλύτερη πτώση του τον τελευταίο χρόνο.
Οι ρευστοποιήσεις δεν περιορίζονται στις μετοχές. Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα διεύρυναν τις απώλειές τους, με την απόδοση του 10ετούς να «σκαρφαλώνει» στο 4,57%, ενώ πιέσεις δέχθηκαν και τα ομόλογα σε Ιαπωνία και Ινδονησία. Παράλληλα, ο χρυσός υποχώρησε κατά 1% στα 4.285 δολάρια ανά ουγγιά.
Στον αντίποδα, το Bitcoin κατέγραψε άνοδο 1,5% πέριξ των 63.000 δολαρίων, ανακτώντας το ψυχολογικό όριο των 60.000 δολαρίων που είχε χάσει προσωρινά την Παρασκευή. Παρ’ όλα αυτά, το δημοφιλές κρυπτονόμισμα παραμένει περίπου 50% χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά των 126.000 δολαρίων που είχε σημειώσει τον περασμένο Οκτώβριο.
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