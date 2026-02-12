Παναθηναϊκός: Το μυθικό συμβόλαιο που θα πάρει ο Χέιζ - Ντέιβις στην Ελλάδα δεν ξεπερνάει το κασέ του Ναν, έρχεται άμεσα στη χώρα μας
Μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα ο Αμερικανός φόργουορντ με στόχο να αγωνιστεί στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος με το «τριφύλλι»
Σπουδαία κίνηση για το τριφύλλι που έβαλε στο δυναμικό του τον MVP του Final Four του 2025 και ίσως τον κορυφαίο two way παίκτη που αγωνιζόταν πέρυσι στην Ευρώπη. Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα» με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR κυνηγούσε το τελευταίο διάστημα το κόλπο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις, ειδικά από τη στιγμή που ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ δεν είχε καταλήξει σε μια απόφαση αναφορικά με το μέλλον του. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκείνος που ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ για τα επόμενα 2.5 χρόνια και πλέον αναμένεται άμεσα η άφιξη του πρώην παίκτη των Σανς και της Φενέρ στην Αθήνα προκειμένου να ξεκινήσει προπονήσεις και να είναι έτοιμος για δράση.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τίναξε την μπάνκα στον αέρα, αφού το συμβόλαιο του Χέιζ -Ντέιβις φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ για 2.5 χρόνια. Χωρίς να μετράμε μέσα σε αυτό το ποσό τα μπόνους επίτευξης στόχων.
Κάτι που μεταφράζεται σε 4 εκατ. ευρώ ανά έτος για τις δύο επόμενες σεζόν και 2 εκατ. ευρώ θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.
Δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος στο τριφύλλι πίσω από τον Κέντρικ Ναν που παίρνει 4.5 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Ο Χέιζ - Ντέιβις λογικά θα αγωνιστεί και στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κρήτη.
Η ανακοίνωση για την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις από τον Παναθηναϊκό έγινε τα ξημερώματα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Πλέον αυτό που απομένει είναι το τυπικό μέρος της μεταγραφής, το οποίο θα ολοκληρωθεί με την άφιξη του Αμερικάνου φόργουορντ στην Ελλάδα.
Το πότε θα πατήσει το πόδι του επί αθηναϊκού εδάφους, δεν έχει ανακοινωθεί από τους ανθρώπους του «τριφυλλιού», κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ώρες. Ωστόσο όλα δείχνουν οτι αυτό θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Τόσο οι «πράσινοι», όσο και ο ίδιος ο παίκτης, θέλουν να τελειώσουν άμεσα με τα διαδικαστικά και να μπει στις προπονήσεις της ομάδας, προκειμένου να δώσει το παρών στο Allwyn Final Eight που θα γίνει στην Κρήτη την επόμενη εβδομάδα.
Εκεί, θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο του παιχνίδι την Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ στις 20:00. Αν περάσει, στον ημιτελικό της επόμενες ημέρες θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Ηρακλής-Μύκονος.
«Πολύ θα ήθελα να είμαι κάτω στο Σούνιο μαζί με τον Φρι, αλλά βαριέμαι να κατέβω τέτοια ώρα. Ο αθλητής Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια θα αγωνίζεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Καλό σας βράδυ», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ στο story του.
Ο Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται μέσα στα επόμενα 24ωρα στην Αθήνα, προκειμένου να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα.
Το μυθικό συμβόλαιο του Χέιζ - Ντέιβις
Άμεσα στην Ελλάδα για να κάνει ντεμπούτο ο Χέιζ - Ντέιβις
Η ανακοίνωση από τον Δημήτρη ΓιαννακόπουλοΗ οριστική εξέλιξη ήρθε δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.
Ποιος είναι ο Νάιτζελ Χέιζ-ΝτέιβιςΟ Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι Αμερικανός φόργουορντ, γεννημένος στις 16 Δεκεμβρίου 1994 στο Οχάιο, που αγωνίζεται κυρίως στις θέσεις «3» και «4». Με ύψος 2,01 μ., αποτελεί ένα σύγχρονο παράδειγμα πολυσύνθετου φόργουορντ, καθώς συνδυάζει μέγεθος, αθλητικότητα και ικανότητα στο περιφερειακό σουτ. Το παιχνίδι του χαρακτηρίζεται από υψηλό μπασκετικό IQ, ένταση στην άμυνα και ικανότητα να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς ρόλους μέσα στο παρκέ.
Έγινε γνωστός στο αμερικανικό κοινό μέσα από την παρουσία του στο πανεπιστήμιο του Γουισκόνσιν, όπου είχε ηγετικό ρόλο και ξεχώρισε για την ωριμότητα και τη σταθερότητά του. Παρότι δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο NBA, πέρασε από οργανισμούς όπως οι Λος Άντζλες Λέικερς, Τορόντο Ράπτορς και Σακραμέντο Κιγκς, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
Στις 25 Ιουλίου 2025, ο Χέις Ντέιβις επέστρεψε στο NBA και υπέγραψε στους Φοίνιξ Σανς συμβόλαιο ενός έτους. Στις 6 Φεβρουαρίου εντάχθηκε στους Μιλγουόκι Μπακς μέσω trade και αμέσως αφέθηκε ελεύθερος, με αποτέλεσμα αρκετές ομάδες από τη Euroleague να εξετάσουν την περίπτωσή του.
Στην Ευρωλίγκα έχει 213 συμμετοχές με Ζαλγκίρις, Μπαρτσελόνα και Φενέρ – κυρίως με προπονητή του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους – και στην τελευταία του σεζόν με την τουρκική ομάδα στην οποία αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης 2025, μέτρησε 18.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Ο Χέιζ κατέχει το ρεκόρ σκοραρίσματος στην Ευρωλίγκα σε ένα παιχνίδι, με 50 πόντους.
Πηγή: gazzetta.gr
