Η αδελφή της Βασιλικής αναλαμβάνει την επιμέλεια των παιδιών μετά την προφυλάκιση του γυναικοκτόνου της Καλαμάτας

Η θεία τους είναι ο μόνος άνθρωπος που οι Αρχές έχουν επιτρέψει να βλέπει τα παιδιά και να είναι μαζί τους στο νοσοκομείο