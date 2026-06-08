Η αδελφή της Βασιλικής αναλαμβάνει την επιμέλεια των παιδιών μετά την προφυλάκιση του γυναικοκτόνου της Καλαμάτας
Η αδελφή της Βασιλικής αναλαμβάνει την επιμέλεια των παιδιών μετά την προφυλάκιση του γυναικοκτόνου της Καλαμάτας
Η θεία τους είναι ο μόνος άνθρωπος που οι Αρχές έχουν επιτρέψει να βλέπει τα παιδιά και να είναι μαζί τους στο νοσοκομείο
Την προσωρινή επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της δολοφονημένης από το σύζυγό της, Βασιλικής στην Καλαμάτα αναμένει να αναλάβει η αδερφή της, η μοναδική εν ζωή συγγενής της από την πατρική της οικογένεια, δύο ημέρες μετά την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για την προφυλάκιση του 41χρονου συζυγοκτόνου.
Την απόφαση θα λάβει η αρμόδια εισαγγελέας τις επόμενες ημέρες. Μέχρι τότε τα δύο παιδιά της 39χρονης παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, προστατευόμενα και υπό την επίβλεψη ειδικών παιδοψυχολόγων. Η θεία τους είναι ο μόνος άνθρωπος που οι Αρχές έχουν επιτρέψει να βλέπει τα παιδιά και να είναι μαζί τους στο νοσοκομείο. «Η αδερφή της Βασιλικής προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, να σφίξει τα δόντια της και να συνεχίσει για τα δύο αυτά παιδιά. Είναι συνέχεια μαζί με τα ανίψια της στο νοσοκομείο. Είναι η μόνη που της επιτρέπουν να βλέπει τα παιδιά», λέει στο protothema.gr άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον της 39χρονης Βασιλικής.
Έγκυρες πηγές σημειώνουν στο protothema.gr πως τα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους ενώ γνωρίζουν μόνο ότι η μητέρα τους δεν ζει χωρίς να έχουν μάθει ακόμη πως ο πατέρας τους είναι ο άνθρωπος που της αφαίρεσε τη ζωή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με τη βοήθεια του δήμου Καλαμάτας και της εκκλησίας φαίνεται πως έχει ήδη βρεθεί ένα σπίτι, τύπου Airbnb όπου θα μείνουν τα παιδιά με τη θεία τους, προσωρινά, εφόσον της δοθεί η επιμέλειά τους με εισαγγελική απόφαση. Στη συνέχεια και εφόσον ρυθμιστούν όλες οι εκκρεμότητες όπως αναφέρουν στο protothema.gr πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος, η θεία μαζί με τα παιδιά θα φύγουν από την Καλαμάτα και θα μετοικήσουν στον τόπο διαμονής της. Εκεί, έχουν γίνει ήδη προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί μία μόνιμη δουλειά για τη θεία των δύο ανήλικων παιδιών.
Την ίδια ώρα, έχει απαγορευτεί οποιαδήποτε επικοινωνία των γονιών του δράστη με τα δύο εγγόνια τους. Οι δηλώσεις των παππούδων στα μέσα ενημέρωσης αλλά και η προκλητική απολογία του γιου τους που έριξε τις ευθύνες για την άγρια δολοφονία στη γυναίκα του έχουν εξοργίσει όχι μόνο την οικογένεια της Βασιλικής αλλά και όλη την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας.
Την απόφαση θα λάβει η αρμόδια εισαγγελέας τις επόμενες ημέρες. Μέχρι τότε τα δύο παιδιά της 39χρονης παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, προστατευόμενα και υπό την επίβλεψη ειδικών παιδοψυχολόγων. Η θεία τους είναι ο μόνος άνθρωπος που οι Αρχές έχουν επιτρέψει να βλέπει τα παιδιά και να είναι μαζί τους στο νοσοκομείο. «Η αδερφή της Βασιλικής προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, να σφίξει τα δόντια της και να συνεχίσει για τα δύο αυτά παιδιά. Είναι συνέχεια μαζί με τα ανίψια της στο νοσοκομείο. Είναι η μόνη που της επιτρέπουν να βλέπει τα παιδιά», λέει στο protothema.gr άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον της 39χρονης Βασιλικής.
Έγκυρες πηγές σημειώνουν στο protothema.gr πως τα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους ενώ γνωρίζουν μόνο ότι η μητέρα τους δεν ζει χωρίς να έχουν μάθει ακόμη πως ο πατέρας τους είναι ο άνθρωπος που της αφαίρεσε τη ζωή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με τη βοήθεια του δήμου Καλαμάτας και της εκκλησίας φαίνεται πως έχει ήδη βρεθεί ένα σπίτι, τύπου Airbnb όπου θα μείνουν τα παιδιά με τη θεία τους, προσωρινά, εφόσον της δοθεί η επιμέλειά τους με εισαγγελική απόφαση. Στη συνέχεια και εφόσον ρυθμιστούν όλες οι εκκρεμότητες όπως αναφέρουν στο protothema.gr πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος, η θεία μαζί με τα παιδιά θα φύγουν από την Καλαμάτα και θα μετοικήσουν στον τόπο διαμονής της. Εκεί, έχουν γίνει ήδη προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί μία μόνιμη δουλειά για τη θεία των δύο ανήλικων παιδιών.
Την ίδια ώρα, έχει απαγορευτεί οποιαδήποτε επικοινωνία των γονιών του δράστη με τα δύο εγγόνια τους. Οι δηλώσεις των παππούδων στα μέσα ενημέρωσης αλλά και η προκλητική απολογία του γιου τους που έριξε τις ευθύνες για την άγρια δολοφονία στη γυναίκα του έχουν εξοργίσει όχι μόνο την οικογένεια της Βασιλικής αλλά και όλη την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας.
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