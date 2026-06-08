Δούρου: Η απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εχέγγυο συνέχειας, μεταφορά έδρας είναι παραβίαση της λαϊκής βούλησης

Σε ό,τι αφορά τις ευθύνες για την κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι αυτές δεν βαραίνουν έναν μόνο παράγοντα, αλλά δεν κατανέμονται και ισότιμα