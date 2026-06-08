Δούρου: Η απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εχέγγυο συνέχειας, μεταφορά έδρας είναι παραβίαση της λαϊκής βούλησης
Δούρου: Η απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εχέγγυο συνέχειας, μεταφορά έδρας είναι παραβίαση της λαϊκής βούλησης
Σε ό,τι αφορά τις ευθύνες για την κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι αυτές δεν βαραίνουν έναν μόνο παράγοντα, αλλά δεν κατανέμονται και ισότιμα
Κριτική στο αποτέλεσμα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο άσκησε η βουλευτής Ρένα Δούρου σημειώνοντας ότι το κείμενο που προέκυψε «δεν δίνει ακόμα εχέγγυα» για τη συνέχεια του κόμματος με όρους ενότητας και προγραμματικής σύγκλισης.
Παράλληλα, μιλώντας στην ΕΡΤ, απέρριψε τη λογική των διλημμάτων «με ή κατά Τσίπρα», τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ψευδές σχήμα που απομακρύνει τη συζήτηση από την ουσία της πολιτικής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν θα μπορούσα να μπω σε ένα δίλημμα που δεν υφίσταται», επισημαίνοντας ότι η συζήτηση εντός του κόμματος έχει μετατοπιστεί από τις πολιτικές και τις ανάγκες της κοινωνίας σε εσωστρεφείς αντιπαραθέσεις.
Τονίζοντας την ανάγκη για «ενωτικά ψηφοδέλτια», απέρριψε σενάρια μετακίνησης λέγοντας ότι θα είναι υποψήφια με το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Όπως σημείωσε, στόχος είναι «να μην μπαίνει το προσωπικό πάνω από το συλλογικό»
Η κυρία Δούρου απάντησε, επίσης, αρνητικά στα σενάρια περί κοινής ομάδας με Παππά και Πολάκη με τους οποίους συνυπέγραψε κείμενο τροπολογίας που κατατέθηκε στην Κεντρική Επιτροπή
Παράλληλα, μιλώντας στην ΕΡΤ, απέρριψε τη λογική των διλημμάτων «με ή κατά Τσίπρα», τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ψευδές σχήμα που απομακρύνει τη συζήτηση από την ουσία της πολιτικής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν θα μπορούσα να μπω σε ένα δίλημμα που δεν υφίσταται», επισημαίνοντας ότι η συζήτηση εντός του κόμματος έχει μετατοπιστεί από τις πολιτικές και τις ανάγκες της κοινωνίας σε εσωστρεφείς αντιπαραθέσεις.
Σε ό,τι αφορά τις ευθύνες για την κατάσταση του κόμματος, τόνισε ότι αυτές δεν βαραίνουν έναν μόνο παράγοντα, αλλά δεν κατανέμονται και ισότιμα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με τους πολίτες και η επιστροφή σε μια πολιτική που υπηρετεί συλλογικούς στόχους, ενώ αναφερόμενη στου συναδέλφους της που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε πως η μεταφορά έδρας είναι παραβίαση της λαϊκής βούλησης.
Τονίζοντας την ανάγκη για «ενωτικά ψηφοδέλτια», απέρριψε σενάρια μετακίνησης λέγοντας ότι θα είναι υποψήφια με το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Όπως σημείωσε, στόχος είναι «να μην μπαίνει το προσωπικό πάνω από το συλλογικό»
Η κυρία Δούρου απάντησε, επίσης, αρνητικά στα σενάρια περί κοινής ομάδας με Παππά και Πολάκη με τους οποίους συνυπέγραψε κείμενο τροπολογίας που κατατέθηκε στην Κεντρική Επιτροπή
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