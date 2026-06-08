Τσουβέλας: Δεν είμαι σωτήρας του διαδικτύου, το κάνω για την προσωπική μου ζωή και την Εύα







Το ζευγάρι



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Πριν από μερικές ημέρες κυκλοφόρησαν στιγμιότυπα από έξοδο του Αλέξανδρου Τσουβέλα με τη σύντροφό του, ωστόσο η γλύπτρια δέχτηκε κριτική στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγόρου του stand-up comedian , Ιωάννη Σιαμέλη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου, αποφάσισαν ότι εφεξής, σε παρόμοιες περιπτώσεις, θα ακολουθούν τη νομική οδό, διότι αισθάνθηκαν πως πρέπει να προστατεύσουν το ήθος και την αξιοπρέπειά τους ως ζευγάρι: «Τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός μου, Εύα Καρύδη δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας, με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα σεξιστικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευσαν. Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, έναντι οιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο νόμος ορίζει».Το ζευγάρι απαθανατίστηκε πρόσφατα να κάνει μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας , περπατώντας αγκαζέ.

Για τηνΟ stand-up comedian έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, που προβλήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ξεκαθαρίζοντας πως η ανακοίνωσή τους δεν αποτελεί αποκλειστικά νομική ενέργεια, αλλά ένα μήνυμα πως με τη σύντροφό του είναι έτοιμοι να αντιδράσουν σε κάθε παράνομη πράξη που που αφορά στη σχέση τους.Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Δεν είναι μια νομική 100% οδός, είναι μια πράξη που δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε ενέργεια που είναι παράνομη απέναντι στην προσωπική μας ζωή. Δεν είμαι σωτήρας του διαδικτύου, το κάνω για την προσωπική μου ζωή και την Εύα. Έχω πράγματα να προσφέρω στο διαδίκτυο, έτσι και αλλιώς κάθε ημέρα εκεί είμαι. Πάντα είμαι καλά ψυχολογικά, δεν έχει αλλάξει κάτι».