«Βόμβα» με Χέιζ-Ντέιβις, υπέγραψε στον Παναθηναϊκό για 2,5 χρόνια

Ποιος είναι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Το μόνο που απομένει πλέον είναι η άφιξή του στην ελληνική πρωτεύουσα και η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ.Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι Αμερικανός φόργουορντ, γεννημένος στις 16 Δεκεμβρίου 1994 στο Οχάιο, που αγωνίζεται κυρίως στις θέσεις «3» και «4». Με ύψος 2,01 μ., αποτελεί ένα σύγχρονο παράδειγμα πολυσύνθετου φόργουορντ, καθώς συνδυάζει μέγεθος, αθλητικότητα και ικανότητα στο περιφερειακό σουτ. Το παιχνίδι του χαρακτηρίζεται από υψηλό μπασκετικό IQ, ένταση στην άμυνα και ικανότητα να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς ρόλους μέσα στο παρκέ.Έγινε γνωστός στο αμερικανικό κοινό μέσα από την παρουσία του στο πανεπιστήμιο του Γουισκόνσιν, όπου είχε ηγετικό ρόλο και ξεχώρισε για την ωριμότητα και τη σταθερότητά του. Παρότι δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο NBA, πέρασε από οργανισμούς όπως οι Λος Άντζλες Λέικερς, Τορόντο Ράπτορς και Σακραμέντο Κιγκς, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.Στις 25 Ιουλίου 2025, ο Χέις Ντέιβις επέστρεψε στο NBA και υπέγραψε στους Φοίνιξ Σανς συμβόλαιο ενός έτους. Στις 6 Φεβρουαρίου εντάχθηκε στους Μιλγουόκι Μπακς μέσω trade και αμέσως αφέθηκε ελεύθερος, με αποτέλεσμα αρκετές ομάδες από τη Euroleague να εξετάσουν την περίπτωσή του.Στην Ευρωλίγκα έχει 213 συμμετοχές με Ζαλγκίρις, Μπαρτσελόνα και Φενέρ – κυρίως με προπονητή του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους – και στην τελευταία του σεζόν με την τουρκική ομάδα στην οποία αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης 2025, μέτρησε 18.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Ο Χέιζ κατέχει το ρεκόρ σκοραρίσματος στην Ευρωλίγκα σε ένα παιχνίδι, με 50 πόντους.