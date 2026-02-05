Από τους τίτλους στα εκατομμύρια: Οι «βασιλιάδες» των αμοιβών ανά άθλημα
Στην κορυφή του παγκόσμιου αθλητισμού ο Κριστιάνο Ρονάλντο – Τα «χρυσά» συμβόλαια που μετατρέπουν το ταλέντο σε οικονομικές αυτοκρατορίες

Στον κόσμο του πρωταθλητισμού, η επιτυχία δεν μετράται πλέον μόνο με ρεκόρ και μετάλλια, αλλά και με την οικονομική ισχύ που αποφέρουν οι επιδόσεις εκτός αγωνιστικών χώρων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο συνδυασμός μισθών, επάθλων και χορηγιών έχει δημιουργήσει μια ελίτ αθλητών που απολαμβάνουν αστρονομικά εισοδήματα, μετατρέποντας το όνομά τους σε πανίσχυρα εμπορικά σήματα.

Οι κορυφαίοι ανά ειδικότητα
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της λίστας, με τα έσοδά του να αγγίζουν το ιλιγγιώδες ποσό των 220 εκατομμυρίων ευρώ στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να κυριαρχεί οικονομικά, ενώ εντυπωσιακά είναι και τα νούμερα στην πυγμαχία και το μπέιζμπολ.

Η οικονομική ψαλίδα των σπορ
Παρά τα μεγάλα ποσά στις δημοφιλείς επαγγελματικές λίγκες, η διαφορά με άλλα αθλήματα παραμένει χαοτική. Ενώ στο κρίκετ ο Βίρατ Κόχλι εισπράττει 33 εκατομμύρια ευρώ, σε αθλήματα όπως το χάντμπολ ή το ποδόσφαιρο σάλας, οι κορυφαίες αμοιβές δεν ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ.

Μεταξύ μισθών, βραβείων και χορηγιών, αυτοί είναι οι αθλητές που κέρδισαν τα περισσότερα σε κάθε άθλημα το 2025, όπως τους παρουσιάζει η πορτογαλική εφημερίδα A’ Bola:

Κριστιάνο Ρονάλντο ποδόσφαιρο 220 εκατ. ευρώ

Κανέλο Αλβάρες πυγμαχία 117 εκατ. ευρώ

Χουάν Σότο μπέιζμπολ 109 εκατ. ευρώ

ΛεΜπρον Τζέιμς μπάσκετ 108 εκατ. ευρώ

Τζον Ραμ γκολφ 85 εκατ. ευρώ

Λιούις Χάμιλτον F1 84 εκατ. ευρώ

Πάτρικ Μαχόμες αμερικάνικο ποδόσφαιρο 68 εκατ. ευρώ

Κάρλος Αλκαράθ τένις 48 εκατ. ευρώ

Βίρατ Κόχλι κρίκετ 33 εκατ. ευρώ

Λόν Ντράισαιλτ χόκεϊ επί πάγου 11,8 εκατ. ευρώ

Τάντεϊ Πόγκατσαρ ποδηλασία 8 εκατ. ευρώ

Αντουάν Ντουπόν Ράγκμπι 1,4 εκατ. ευρώ

Γουιλφρέντο Λεόν Βόλεϊ 1,2 εκατ. ευρώ

Ματίας Γκίντσελ χάντμπολ 500.000 ευρώ

Φεράο ποδόσφαιρο σάλας 450.000 ευρώ
