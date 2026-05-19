Έμερι: Δεν είμαι ο βασιλιάς του Europa League, θέλω τον τίτλο με την Άστον Βίλα
Ο Ουνάι Έμερι έχει ήδη 4 κατακτήσεις και το βράδυ της Τετάρτης στην Πόλη ως προπονητής της Άστον Βίλα θα διεκδικήσει το 5ο του τρόπαιο κόντρα στην Φράιμπουργκ
Η Άστον Βίλα αναζητά το βράδυ (22:00) της Τετάρτης (20/5) στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι στη Φράιμπουργκ, τον πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό τίτλο της μετά το 1982, όταν είχε κατακτήσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών και το Ευρωπαϊκό Super Cup.
Και στο πρόσωπο του Ουνάι Έμερι έχει βρει τον ιδανικό άνθρωπο για να τον οδηγήσει ξανά στην κορυφή, καθώς ο Βάσκος τεχνικός μετρά ήδη τέσσερις κατακτήσεις του Europa League (3 με Σεβίλλη και 1 με την Βιγιαρεάλ).
Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το γήπεδο της Μπεσίκτας, ο Έμερι στάθηκε στην πορεία εξέλιξης της ομάδας του. «Έχουμε φτάσει σε ημιτελικά, προημιτελικά και τώρα σε έναν τελικό. Διαθέτουμε εμπειρία και δουλεύουμε εδώ και καιρό για να βρεθούμε σε αυτό το σημείο. Είναι ένα νέο κεφάλαιο, μία νέα πρόκληση. Έχουμε αυτοπεποίθηση, αλλά σεβόμαστε τον αντίπαλό μας», ανέφερε.
Για τη νοοτροπία που απαιτείται σε τέτοια παιχνίδια, τόνισε: «Η σκέψη μας πρέπει να βρίσκεται μόνο στο παρόν και στην αποστολή που έχουμε μπροστά μας. Οι νίκες στο ποδόσφαιρο είναι πολύ δύσκολες. Είμαι χαρούμενος με όσα έχουμε πετύχει, αλλά δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Αν αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδό μας, θα είμαστε κοντά στη νίκη».
Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που πέρασε η ομάδα στην αρχή της σεζόν. «Διατηρήσαμε την ψυχραιμία μας. Οι παίκτες ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά, έδειξαν ωριμότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Μέσα από αυτή τη διαδρομή καταφέραμε να φτάσουμε στο Champions League όλοι μαζί».
Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τη διοργάνωση, ο Έμερι ξεκαθάρισε: «Δεν είμαι ο "βασιλιάς" αυτής της διοργάνωσης. Αυτή είναι μία νέα ευκαιρία. Ελπίζω να αποτελεί μόνο την αρχή μίας νέας εποχής για την Άστον Βίλα».
Μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της Άστον Βίλα είναι αναμφίβολα ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή ετοιμάζεται πρώτα για ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού στην καριέρα του, καθώς την Τετάρτη (20/5) θα υπερασπιστεί την εστία της Βίλα
Ο Αργεντινός τερματοφύλακας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελικό και στάθηκε αρχικά στον τρόπο παιχνιδιού των Γερμανών. «Είμαι συνηθισμένος στο σκληρό και physical παιχνίδι, μου αρέσει. Γνωρίζω πόσο επικίνδυνοι είναι και θα ελέγξω την περιοχή μου όπως πρέπει. Το έχω κάνει ξανά στο παρελθόν, όμως θα δουλέψω και πάλι πάνω σε αυτό με τον προπονητή τερματοφυλάκων», τόνισε.
Ο «Ντίμπου» διαθέτει τεράστια εμπειρία από μεγάλους τελικούς κι ακόμη μεγαλύτερη από διαδικασίες πέναλτι, κάτι που δεν τον αγχώνει ενόψει ενός πιθανού ανάλογου σεναρίου. «Ο τερματοφύλακάς τους, ο Νόα Ατουμπόλου, είναι αρκετά καλός, άρα θα χρειαστεί να προσπαθήσω ακόμη περισσότερο.
Το έχω πάντα στο μυαλό μου. Θα ήταν υπέροχο αν σκοράρουμε δύο γκολ και κερδίσουμε, αλλά αν το παιχνίδι οδηγηθεί στα πέναλτι, θα είμαι απόλυτα έτοιμος», υπογράμμισε ο Αργεντινός γκολκίπερ.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
