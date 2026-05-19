Υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Euroleague η Φενέρμπαχτσε
Η Φενέρμπαχτσε εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επιβεβαιώνοντας ότι ο σύλλογος ανανέωσε το συμβόλαιό της με τη EuroLeague, η οποία επρόκειτο να λήξει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Η τουρκική ομάδα δήλωσε ότι «αξιολογεί εποικοδομητικά τα διάφορα έργα και τις οργανωτικές πρωτοβουλίες» που αφορούν το μέλλον του αθλήματος, τονίζοντας παράλληλα ότι η προσέγγισή της «δεν ήταν ποτέ διχαστική» και πάντα στόχευε να συμβάλει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ «μέσω συλλογικής προσπάθειας».

Η Φενέρμπαχτσε αποκάλυψε επίσης ότι παρακολουθεί στενά το όραμα του NBA Europe και την αυξανόμενη εμπλοκή της στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

« Παρακολουθούμε επίσης στενά το όραμα του NBA Europe για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και την προοπτική του στην παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος.

Θεωρούμε αυτό το ενδιαφέρον, μαζί με άλλες επενδυτικές πρωτοβουλίες, εξαιρετικά πολύτιμο για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ », αναφέρει η δήλωση.

Ο σύλλογος τόνισε ότι το πλήρες δυναμικό του ευρωπαϊκού μπάσκετ μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενωθούν γύρω από ένα κοινό όραμα εκτός γηπέδου.

«Είναι βασική πεποίθηση της Φενέρμπαχτσε ότι οι πραγματικές δυνατότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα αξιοποιηθούν μόνο περιορίζοντας τον ανταγωνισμό μόνο εντός γηπέδου, ενώ παράλληλα θα ενωθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εκτός γηπέδου κάτω από ένα κοινό όραμα» .

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο σύλλογος πιστεύει ότι πιθανές μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ της EuroLeague και του NBA Europe θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αθλήματος σε ολόκληρη την ήπειρο.

«Επομένως, είμαστε βέβαιοι ότι οι πιθανές μελλοντικές συνεργασίες και οι ευκαιρίες αμοιβαίας ανάπτυξης μεταξύ της EuroLeague και του NBA Europe θα συμβάλουν σημαντικά στο άθλημα στην Ευρώπη» .

Η Φενέρμπαχτσε επανέλαβε επίσης τη δέσμευσή της να υποστηρίξει τον «εποικοδομητικό διάλογο» που στοχεύει στην ανάπτυξη και την προώθηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι φιλοδοξίες της ξεπερνούν την απλή αθλητική επιτυχία.

«Ο στόχος μας εκτείνεται πέρα ​​από την απλή επίτευξη αθλητικής επιτυχίας. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική ενδυνάμωση και την παγκόσμια προβολή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.»

Η δήλωση κατέληξε με τον σύλλογο να επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να συνεχίσει να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μελλοντική ανάπτυξη του αθλήματος στην Ευρώπη.

