Οι «βασιλιάδες» του χρήματος για το 2025: Στην κορυφή ο Ρονάλντο, στην 13η θέση ο Αντετοκούνμπο
SPORTS
Sportico Έσοδα Κριστιάνο Ρονάλντο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Οι «βασιλιάδες» του χρήματος για το 2025: Στην κορυφή ο Ρονάλντο, στην 13η θέση ο Αντετοκούνμπο

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ οδηγεί τη λίστα του Sportico με 260 εκατ. δολάρια – Κυριαρχία του NBA και του NFL, ιστορικό ρεκόρ από τους Οτάνι και Σότο στο μπέιζμπολ

Οι «βασιλιάδες» του χρήματος για το 2025: Στην κορυφή ο Ρονάλντο, στην 13η θέση ο Αντετοκούνμπο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας αθλητικής οικονομικής πυραμίδας, οδηγώντας τη λίστα των 100 πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών στον κόσμο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Sportico, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ κατέγραψε το 2025 συνολικά έσοδα ύψους 260 εκατ. δολαρίων, εκ των οποίων τα 200 εκατ. προέρχονται από το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία και τα υπόλοιπα 60 εκατ. από χορηγίες και εμπορικές δραστηριότητες.

Ο Ρονάλντο έχει ξεπεράσει τα 100 εκατ. δολάρια σε ετήσια έσοδα για εννέα διαδοχικές χρονιές, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια κινείται σταθερά πάνω από τα 200 εκατ. Παραμένει εξαιρετικά ελκυστικός για τις μεγάλες εταιρείες, με περισσότερες από δέκα συνεργασίες-κολοσσούς, μεταξύ των οποίων οι Nike, Binance και Herbalife. Η τεράστια απήχησή του στα social media –ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ακολούθους το 2024– ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπορική του αξία.

Συνολικά, οι 100 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές στον κόσμο συγκέντρωσαν έσοδα 6,05 δισ. δολαρίων, παρουσιάζοντας μια μικρή πτώση της τάξης του 2,1% σε σχέση με το περσινό ιστορικό ρεκόρ. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, καμία γυναίκα δεν κατάφερε να μπει στη λίστα, με την Κόκο Γκοφ να είναι η πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια του 2025 στα 33 εκατ. δολάρια, κάτω από το όριο εισόδου των 37,9 εκατ.

Ο «Greek Freak» στην ελίτ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο εμπορικούς και καλοπληρωμένους αθλητές παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία ο «Greek Freak» βρίσκεται στη 13η θέση της κατάταξης. Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς κατέγραψε συνολικά έσοδα 94,3 εκατ. δολάρια, μοιρασμένα σχεδόν ισόποσα ανάμεσα σε αγωνιστικές απολαβές και χορηγίες.

Οι Αμερικανοί αθλητές κυριαρχούν αριθμητικά, καταλαμβάνοντας 62 από τις 100 θέσεις, κυρίως χάρη στα τεράστια συμβόλαια σε NBA και NFL. Παρ’ όλα αυτά, η κορυφή παραμένει πολυεθνική, με 12 διαφορετικές χώρες να εκπροσωπούνται στους 15 πρώτους. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο μοναδικός Αμερικανός στην πρώτη πεντάδα, με συνολικά έσοδα 128,7 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων τα 80 εκατ. προέρχονται εκτός παρκέ.

Κλείσιμο
Στο ποδόσφαιρο, 13 παίκτες βρέθηκαν στη λίστα, με τη Saudi Pro League να μετρά πέντε αθλητές στο top 20. Ο Νεϊμάρ, αν και έχει ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια συνολικά στην καριέρα του, υποχώρησε στη 30ή θέση μετά την επιστροφή του στη Σάντος. Στο μπάσκετ, το NBA εκπροσωπείται από το 40% της λίστας, ενώ στο NFL ξεχώρισε ο Πάτρικ Μαχόουμς.

Για πρώτη φορά από το 2021, δύο παίκτες του MLB μπαίνουν στο Top 10. Ο Χουάν Σότο εκτινάχθηκε λόγω του μπόνους υπογραφής 75 εκατ. δολαρίων με τους Μετς, ενώ ο Σοχέι Οτάνι έγινε ο πρώτος αθλητής που αγγίζει τα 100 εκατ. δολάρια μόνο από χορηγίες σε μία σεζόν.

Η έρευνα του Sportico αποτυπώνει ξεκάθαρα ότι, παρά τη μικρή συνολική πτώση, οι κορυφαίοι αθλητές συνεχίζουν να κινούν τεράστια οικονομικά μεγέθη, με τα έσοδα εκτός αγωνιστικών χώρων να παίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές στον κόσμο για το 2025 (λίστα Sportico) είναι οι παρακάτω, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην κορυφή στα 260 εκατ. δολάρια:

Κριστιάνο Ρονάλντο (ποδόσφαιρο): 260 εκατ. δολάρια.

Κανέλο Άλβαρες (πυγμαχία): 137 εκατ. δολάρια.

Λιονέλ Μέσι (ποδόσφαιρο): 130 εκατ. δολάρια.

Χουάν Σότο (MLB/μπέιζμπολ): 129,2 εκατ. δολάρια.

ΛεΜπρόν Τζέιμς (NBA/μπάσκετ): 128,7 εκατ. δολάρια.

Καρίμ Μπενζεμά (ποδόσφαιρο): 115 εκατ. δολάρια.

Στέφεν Κάρι (NBA/μπάσκετ): 105,4 εκατ. δολάρια.

Σοχέι Οτάνι (MLB/μπέιζμπολ): 102,5 εκατ. δολάρια.

Κέβιν Ντουράντ (NBA/μπάσκετ): 100,8 εκατ. δολάρια.

Τζον Ραμ (LIV Golf/γκολφ): 100,7 εκατ. δολάρια

Δείτε ΕΔΩ τους 100
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης