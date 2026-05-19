Κάρλος Αλκαράθ: Μετά το Roland Garros δεν θα παίξει ούτε στο Wimbledon
Το πρόβλημα στον καρπό δεν επιτρέπει στο δις νικητή του Wimbledon να συμμετάσχει στο φετινό τουρνουά

Ούτε στο Wimbledon (29/6-12/7) θ' αγωνιστεί ο Κάρλος Αλκαράθ

Ο σπουδαίος Ισπανός τενίστας ο οποίος κατέκτησε το Wimbledon το 2023 και το 2024 ανακοίνωσε στα social media πως δεν θα παίξει φέτος στο αρχαιότερο τουρνουά τένις στον κόσμο. 

Το πρόβλημα στον δεξιό καρπό τον ανάγκασε να μείνει εκτός Roland Garros και επειδή δεν είναι ακόμα έτοιμος δεν θα πάει ούτε στην Μεγάλη Βρετανία. 

«Η αποθεραπεία μου πηγαίνει πολύ καλά και αισθάνομαι πολύ καλύτερα, αλλά δυστυχώς δεν είμαι ακόμη έτοιμος να αγωνιστώ και γι’ αυτό πρέπει να αποσυρθώ από τη σεζόν στο γρασίδι, στο Queen’s και στο Wimbledon», ανέφερε στα social media. «Είναι δύο τουρνουά πραγματικά ξεχωριστά για μένα και θα μου λείψουν πολύ. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό!» έγραψε στο μήνυμά του.
