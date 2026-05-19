Αρίνα Σαμπαλένκα: Έβγαλε διαπίστευση και στον σκύλο της για το Roland Garros, βίντεο
O Aς ακολουθεί παντού την Λευκορωσίδα τενίστρια και δεν θα μπορούσε να μην έχει διαπίστευση

Διαπίστευση στον σκύλο της για το Roland Garros που αρχίζει την Κυριακή (24/5) στο Παρίσι έβαλε η Αρίνα Σαμπαλένκα. 

Ο Ας είναι ένα γλυκύτατο  King Charles Spaniel που ακολουθεί παντού την Λευκορωσίδα τενίστρια που είναι Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη και φαβορί για την κατάκτηση του Roland Garros. 

H Αρίνα Σαμπαλένκα πήγε στις εγκαταστάσεις του Roland Garros στο Παρίσι για να πάρει την διαπίστευσή της και ενημερώθηκε ότι υπάρχει διαπίστευση και για τον  Ας. 

Η τενίστρια δεν αποχωρίζεται σχεδόν ποτέ τον αγαπημένο της σκύλο. Δεν είναι μαζί της μόνο όταν παίζει επίσημους αγώνες αλλά είναι στις προπονήσεις της. 

Ο Ας πήρε το όνομά του από τον θρυλικό μαύρο τενίστα Άρθουρ Ας. 

