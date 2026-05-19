Με αφορμή τη νέα καμπάνια και τη συνεργασία με τον Γιώργο Καπουτζίδη, η TOMS επιστρέφει στην απλή ιδέα που συνεχίζει να δίνει νόημα σε κάθε βήμα.
Αρίνα Σαμπαλένκα: Έβγαλε διαπίστευση και στον σκύλο της για το Roland Garros, βίντεο
Αρίνα Σαμπαλένκα: Έβγαλε διαπίστευση και στον σκύλο της για το Roland Garros, βίντεο
O Aς ακολουθεί παντού την Λευκορωσίδα τενίστρια και δεν θα μπορούσε να μην έχει διαπίστευση
Διαπίστευση στον σκύλο της για το Roland Garros που αρχίζει την Κυριακή (24/5) στο Παρίσι έβαλε η Αρίνα Σαμπαλένκα.
Ο Ας είναι ένα γλυκύτατο King Charles Spaniel που ακολουθεί παντού την Λευκορωσίδα τενίστρια που είναι Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη και φαβορί για την κατάκτηση του Roland Garros.
H Αρίνα Σαμπαλένκα πήγε στις εγκαταστάσεις του Roland Garros στο Παρίσι για να πάρει την διαπίστευσή της και ενημερώθηκε ότι υπάρχει διαπίστευση και για τον Ας.
Η τενίστρια δεν αποχωρίζεται σχεδόν ποτέ τον αγαπημένο της σκύλο. Δεν είναι μαζί της μόνο όταν παίζει επίσημους αγώνες αλλά είναι στις προπονήσεις της.
Ο Ας πήρε το όνομά του από τον θρυλικό μαύρο τενίστα Άρθουρ Ας.
Ο Ας είναι ένα γλυκύτατο King Charles Spaniel που ακολουθεί παντού την Λευκορωσίδα τενίστρια που είναι Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη και φαβορί για την κατάκτηση του Roland Garros.
H Αρίνα Σαμπαλένκα πήγε στις εγκαταστάσεις του Roland Garros στο Παρίσι για να πάρει την διαπίστευσή της και ενημερώθηκε ότι υπάρχει διαπίστευση και για τον Ας.
Η τενίστρια δεν αποχωρίζεται σχεδόν ποτέ τον αγαπημένο της σκύλο. Δεν είναι μαζί της μόνο όταν παίζει επίσημους αγώνες αλλά είναι στις προπονήσεις της.
Ο Ας πήρε το όνομά του από τον θρυλικό μαύρο τενίστα Άρθουρ Ας.
Aryna picked up her accreditation and Ash’s 🐾#RolandGarros pic.twitter.com/a1KytzTInr— Roland-Garros (@rolandgarros) May 18, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα