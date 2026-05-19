Στέλεχος Φενερμπαχτσέ: «Θα έχουμε 4.000-4.500 χιλιάδες οπαδούς στο T-Center στο Final 4», βίντεο
Ο Τσεμ Τσιρίτσι εμφανίστηκε αισιόδοξος σε συνέντευξή του στην τουρκική τηλεόραση λέγοντας ότι η ομάδα του θα έχει περίπου 4.500 οπαδούς στο Final 4 ενώ υποστήριξε ότι αν προκριθεί στον τελικό αυτοί θα αυξηθούν
Η Φενέρμπαχτσε θέλει στο Final Four της Αθήνας να υπερασπιστεί τον τίτλο της Euroleague που κατέκτησε την περσινή σεζόν και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (22/05, 18:00).
Σε δηλώσεις που παραχώρησε, το στέλεχος της διοίκησης των Τούρκων, Τσεμ Τσιρίτσι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προσέλευση του κόσμου τονίζοντας πως υπολογίζονται πως θα βρεθούν στο T-Center περίπου 4.000-4.500 οπαδοί.
Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει ακόμα περισσότερα εισιτήρια ο κόσμος της Φενέρμπαχτσε και δεδομένα πολλά θα εξαρτηθούν με το αποτέλεσμα του ημιτελικού κόντρα στους «ερυθρόλευκους».
👀 Final Four’da Olympiakos-Fenerbahçe maçı için taraftar sayıları— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) May 19, 2026
🟡🔵 Cem Ciritci: “8.000 civarı biletleri olacak, bizim beklentimiz de 4000-4500 civarı Fenerbahçe taraftarının orda olmasını öngürüyoruz,bu sayı artabilir de tabii..
Yeterli bir sayı diye düşünüyorum.”
(SDYT) https://t.co/jMQLbuG4Zb pic.twitter.com/sCCfZwibuM
