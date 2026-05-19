Οι παίκτες της Ζάλγκιρις πόνταραν στον Ολυμπιακό για νικητή της Euroleague, δείτε βίντεο
Οι παίκτες των Λιθουανών προέβλεψαν κατά πλειοψηφία τον Ολυμπιακό για πρωταθλητή Ευρώπης και τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ πρώτους υποψήφιους για το βραβείο του MVP του Final 4
Λίγες μέρες έμειναν για το τζάμπολ του Final 4 της Euroleague, αφού την Παρασκευή είναι προγραμματισμένοι οι δύο ημιτελικοί. Στις 18:00 το Ολυμπιακός-Φενέρ και το Ρεάλ-Βαλένθια στις 21:00 στο T-Center.
Η Ζάλγκιρις δημοσίευσε ένα video στο οποίο οι παίκτες της δίνουν τις προβλέψεις τους για το Final 4.
Οι περισσότεροι εξ αυτών επέλεξαν Ολυμπιακό πως θα πάρει τη Euroleague, ενώ για MVP διάλεξαν Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ.
Ράιτ και Μπραζντέικις στο παρελθόν φόρεσαν τη φανέλα των ερυθρολεύκων και έδειξαν την προτίμηση τους στην πρώην ομάδα τους.
Πάντως ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκανε τη διαφορά και δήλωσε πως η Βαλένθια θα κατακτήσει τη Euroleague, ενώ για MVP έβαλε στο... κάδρο τον Μπαντιό.
Calling it now… our @EuroLeague Final Four predictions are officially locked. 🔒🏆 pic.twitter.com/xXXbnVrznQ— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) May 19, 2026
